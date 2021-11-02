GRT coin nedir, ne zaman çıktı?

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Aralık 2020'de çıkan GRT coin protokolünde dört tür katılımcı vardır:

Dizin oluşturucular : Dizin oluşturma ve sorgu işleme hizmetleri sağlamak için GRT'yi kullanan düğüm operatörleri. Dizin oluşturucular, hizmetleri için sorgu ücretleri ve dizin oluşturucu ödülleri kazanır.

Küratörler : Dizin oluşturuculara protokol tarafından hangi API'lerin dizine eklenmesi gerektiğini bildiren alt grafik geliştiricileri, veri tüketicileri veya topluluk üyeleri.

Temsilciler : ağın güvenliğine katkıda bulunmak isteyen ancak kendileri bir Grafik Düğümü çalıştırmak istemeyen kişiler .

Tüketiciler : Alt grafikleri sorgulayan ve Dizin Oluşturuculara, Küratörlere ve Temsilcilere sorgu ücreti ödeyen son kullanıcılar.