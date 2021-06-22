Growtopia indir - Growtopia nasıl indirilir? Bilgisayar, Android ve IOS için ücretsiz son sürüm macera oyunu

Growtopia bir macera oyunudur. İlk kez piyasaya 2012 yılında girmiştir. Kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesi tarafından beğenilmiş ve indirilmiştir.

Growtopia Nedir ve Nasıl Oynanır?

Growtopia oyunu 2012 yılında mobil sürüm olarak yayınlanmış en sevilen mobil oyunlardan bir tanesi olmuştur. Çok oyunculu mobil oyunlardan bir tanesi olan Growtopia oyuncuların birbirleri ile mesajlaşmasını da sağlamaktadır. Ubisoft firması tarafından desteklenen bu oyun aynı şirket tarafından yayınlanmıştır. Sandbox oyun türlerinden bir tanesi olan Growtopia oynanması kolay olan bir oyundur.

Growtopia oyunun oynamak için ilk olarak oyunun mantığını kavramak gerekir. Oyunda herhangi bir hedef bulunmamaktadır. Oyunda ilerlemek için verilen görevleri çok iyi bir şekilde yapmış olmanız gerekiyor. Growtopia oyununda her şey ağaç tohumlarından elde ediliyor. Ağaç tohumlarına oyunda çok dikkat etmeniz, oyunda ilerlemeniz açısından da önem teşkil ediyor. Oyuna ilk başladığınız anda Growdepia adında bir ipucu kitabı ekrana düşer. Bu oyunda adeta bir kılavuz görevi görmektedir.

Oyuncuya ilk olarak bir araç verilir. Bu aracın üstünde yumruk atmak ve blok kırmak gibi işlemleri yapar. TUTORIAL adlı dünyaya dahil olduktan sonra oyun ilk olarak burada eğitime tabi tutar. Eğitim bittikten sonra START'a tıklayarak "başlangıç" yazan odaya gönderilir ve burada oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Diğer insanlarla oyunda tanışabilir ve onların dünyasında özgürce gezebilirsiniz. Oyunda kendi dünyanızı da oluşturmak yine mümkündür. Bu oyun esnasında bir blok inşa edebilir ve blokları yıkabilirsiniz.

Growtopia Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Growtopia oyunun indirmek için hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o işletim sisteminin market uygulamasına giriş sağlayın. Market uygulamasının da daima güncel olduğundan emin olun. Daha sonra ise market uygulamasında bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bu işlem Android işletim sistemlerinde "gmail" hesabı iken, Apple yani IOS işletim sisteminde ise "App Store" hesabıdır. Hesap oluşturduktan sonra artık indirme işlemini başlatabilirsiniz. İlk olarak arama kısmına geliyoruz. Bu arama kutucuğuna "Growtopia" yazıyoruz ve çıkan ilk seçeneğe tıklıyoruz.

Hemen ortada yer alan "Yükle" ya da "indir" seçeneğine tıklayarak oyunu indirmeye başlıyoruz. İnternet hızımıza göre oyun hızlı bir şekilde iner ve sisteminize kurulur.

Growtopia IOS App Store İndirme Linki

Growtopia oyununu indirmek için aşağıda yer alan app store indirme linkini kullanabilirsiniz;

" https://apps.apple.com/tr/app/growtopia/id590495115 "

GROWTOPİA IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Growtopia Android Google Play İndirme Linki

Growtopia oyununu google play üzerinden indirmek için kullanabileceğiniz link;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rtsoft.growtopia&hl=tr&gl=US "

GROWTOPİA ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Growtopia Oynama Tüyoları ve İpuçları

Oyunda başarılı olmak için epik olarak verilen görevleri harfiyen yerine getirmeniz gerekiyor. Oyundaki en önemli ipuçlardan bir tanesi budur. Oyunda her şey ağaç tohumlarından elde edildiğinden dolayı bol bol ağaç tohumları toplamaya özen gösterin. Oyunda hakimiyet kurduğunuz alanı diğer kişilere savunmak amacı ile kilit altına almayı da ihmal etmeyin. Bunun için kilit toplamalısınız.

Growtopia Özellikleri ve İncelemesi

- Ubisoft şirketi tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır.

- Çok oyunculu bir oyundur.

- Oyun içerisinde epik görevler vardır.

- Ücretsiz bir mobil oyundur.

- Bloklar ile çeşitli renkler yapabilirsiniz.

- PEGI derecesi +7'dir.

- 2 boyutlu bir oyundur.