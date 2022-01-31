GrowthX Accelerator programı için başvurular başladı

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GrowthX Accelerator ve Highway to 100 Unicorns, Microsoft ile Abu Dhabi Yatırım Ofisi ADIO’nun MEA Bölgesi’ndeki start-up’lara daha fazla fırsat sunmak amacıyla hayata geçirdiği ortak projenin iki farklı kolunu oluşturuyor. Mayıs 2021’de başlatılan GrowthX Accelerator programı kapsamında çeşitli zorluklar yaşayan kurumsal şirketler ile B2B sektörlere teknoloji çözümleri sunan start-up’lar iş birliği içinde çalışıyor. Program sayesinde ihtiyaç duydukları ticari ve teknik kaynaklara erişimlerini artıran start-up’lar böylece daha hızlı büyüme şansını yakalıyor.

Türkiye, işletme mükemmelliği konusunda benchmark’ların belirlendiği küresel index’lerde tutarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyor. Start-up’lar için Microsoft tarafından geliştirilen GrowthX Accelerator programı ile, Türkiye’nin teknoloji şirketlerine sunduğu fırsatların pekiştirilmesi hedefleniyor. İnovasyon yeteneğini geliştirmek isteyen girişimleri bir araya getiren program sayesinde start-up’lar piyasaya ilişkin yeni bilgiler ediniyor, büyüyor ve yatırım toplayabilecek düzeye geliyor.

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GrowthX Accelerator programının ilk döneminde girişimcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını hatırlatan Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, “Türkiye’den başvuruların alınmaya başlandığı ikinci dönemin de başarıyla tamamlanacağına inanıyoruz. Hızla küreselleşen dijital ekonomide başarının anahtarı doğru zamanda doğru teknolojileri kullanmakta yatıyor. GrowthX Accelerator programı, teknoloji tabanlı inovatif çözümler yaratan start-up’ları bu çözümlere ihtiyaç duyan kurumsal şirketlerle buluşturarak MEA Bölgesi’ndeki girişim ekosistemine çok değerli bir katkı sağlıyor” dedi.

GrowthX Accelerator programı hem fiziksel hem de sanal workshop ve çalışma seanslarından meydana geliyor. Bunun yanı sıra, “demo günleri” çerçevesinde start-up’lar yatırımcılara ve Microsoft’un bölgesel girişim müşterilerine sunum yapma fırsatını da yakalıyor. Microsoft’un belirlediği 15 start-up, aralarında Koç Holding, DHL ve PwC’nin de bulunduğu kurumsal ortaklarla birlikte çalışarak 12 haftalık bir zaman zarfında söz konusu şirketlerin karşılaştığı kurumsal sorunlara çözüm geliştiriyor.