GrowthX Accelerator programı için başvurular başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Böyle duyurdular: Rusyayı ezecek hamle Putinin saklanacağı yer kalmayacakBöyle duyurdular: Rusya'yı ezecek hamle! 'Putin'in saklanacağı yer kalmayacak'#RUSYA
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
4üncü aşıya gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu Omicrondan kaç ay koruyacak'4'üncü aşıya gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#15 Bin Öğretmen Ataması
Bakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandıBakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı!#Bakan Koca
Minik Asiyeden sevindiren haber Taburcu olduMinik Asiye'den sevindiren haber! Taburcu oldu#Asiye Ateş
Pınar Hanımın Atadede çetesi 5 milyon TLlik vurgunPınar Hanım'ın Atadede çetesi! 5 milyon TL'lik vurgun#FETÖ
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Eski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral olduEski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral oldu#Cheslie Kryst
Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlarOldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar#Sosyal Medya
CNN Türk ekibi ana üsse girdi Sonuncusu mart ayında geliyor İşte Türkiyenin Koca YusufuCNN Türk ekibi ana üsse girdi! Sonuncusu mart ayında geliyor! İşte Türkiye'nin Koca Yusuf'u!#A400M ATLAS
Önce şaka sandı ama... Yıkıldılar Acı haberÖnce şaka sandı ama... Yıkıldılar! Acı haber#Elektrik
Yeni Mustafa Kapı vakası Galatasaraydan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...Yeni Mustafa Kapı vakası! Galatasaray'dan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...#Transfer
Ankarada yoğun kar: Beyaza büründü 46 kent alarmdaAnkara'da yoğun kar: Beyaza büründü! 46 kent alarmda#Meteoroloji
Hande Erçel-Kerem Bürsin aşkı neden bittiHande Erçel-Kerem Bürsin aşkı neden bitti?#YOUTUBE
HABERLERTeknoloji Haberleri

GrowthX Accelerator programı için başvurular başladı

#Microsoft#Start-Up#Girişim
GrowthX Accelerator programı için başvurular başladı

Microsoft’un MEA Bölgesi’nde faaliyet gösteren start-up’ları teknoloji, pazar erişimi ve mentorluk alanında güçlendirmek amacıyla Abu Dhabi Yatırım Ofisi (ADIO) ile hayata geçirdiği GrowthX Accelerator programı, ikinci dönem için Türkiye’den start-up başvurularını toplamaya başladı.

Haberin Devamı

GrowthX Accelerator ve Highway to 100 Unicorns, Microsoft ile Abu Dhabi Yatırım Ofisi ADIO’nun MEA Bölgesi’ndeki start-up’lara daha fazla fırsat sunmak amacıyla hayata geçirdiği ortak projenin iki farklı kolunu oluşturuyor. Mayıs 2021’de başlatılan GrowthX Accelerator programı kapsamında çeşitli zorluklar yaşayan kurumsal şirketler ile B2B sektörlere teknoloji çözümleri sunan start-up’lar iş birliği içinde çalışıyor. Program sayesinde ihtiyaç duydukları ticari ve teknik kaynaklara erişimlerini artıran start-up’lar böylece daha hızlı büyüme şansını yakalıyor. 

Türkiye, işletme mükemmelliği konusunda benchmark’ların belirlendiği küresel index’lerde tutarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyor. Start-up’lar için Microsoft tarafından geliştirilen GrowthX Accelerator programı ile, Türkiye’nin teknoloji şirketlerine sunduğu fırsatların pekiştirilmesi hedefleniyor. İnovasyon yeteneğini geliştirmek isteyen girişimleri bir araya getiren program sayesinde start-up’lar piyasaya ilişkin yeni bilgiler ediniyor, büyüyor ve yatırım toplayabilecek düzeye geliyor. 

Haberin Devamı

GrowthX Accelerator programının ilk döneminde girişimcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını hatırlatan Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, “Türkiye’den başvuruların alınmaya başlandığı ikinci dönemin de başarıyla tamamlanacağına inanıyoruz. Hızla küreselleşen dijital ekonomide başarının anahtarı doğru zamanda doğru teknolojileri kullanmakta yatıyor. GrowthX Accelerator programı, teknoloji tabanlı inovatif çözümler yaratan start-up’ları bu çözümlere ihtiyaç duyan kurumsal şirketlerle buluşturarak MEA Bölgesi’ndeki girişim ekosistemine çok değerli bir katkı sağlıyor” dedi. 

GrowthX Accelerator programı hem fiziksel hem de sanal workshop ve çalışma seanslarından meydana geliyor. Bunun yanı sıra, “demo günleri” çerçevesinde start-up’lar yatırımcılara ve Microsoft’un bölgesel girişim müşterilerine sunum yapma fırsatını da yakalıyor. Microsoft’un belirlediği 15 start-up, aralarında Koç Holding, DHL ve PwC’nin de bulunduğu kurumsal ortaklarla birlikte çalışarak 12 haftalık bir zaman zarfında söz konusu şirketlerin karşılaştığı kurumsal sorunlara çözüm geliştiriyor. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Microsoft#Start-Up#Girişim

BAKMADAN GEÇME!

Altın bitiyor Peki şimdi ne olacak

Altın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?

#Altın
Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika

BAKMADAN GEÇME!

Altın bitiyor Peki şimdi ne olacak

Altın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?

#Altın
Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika