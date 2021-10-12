GrowthX Accelerator programı başlıyor

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Microsoft ile Abu Dhabi Yatırım Ofisi’nin (ADIO) ortaklığında geliştirilen startup destek programı GrowthX Accelerator’a katılmaya hak kazanan ilk 15 startup belirlendi. Türkiye’nin de dahil olduğu Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki startup ekosistemine can suyu olması beklenen GrowthX Accelerator programı kapsamında kurumsal şirketlerle teknoloji alanında B2B faaliyet gösteren startup’lar arasında iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Programın ilk döneminde Etihad Airways, Unilever, Akbank, KPMG ve İKEA, Kurumsal Uyumluluk Partnerleri olarak startup’lara destek verecek. B2B modelde uzman 15 startup, söz konusu kurumsal şirketlerin yaşadığı problemlere teknolojik çözümler üretmek üzere, program süresi boyunca şirketlerle iş birliği içinde çalışacak.

Programla ilgili görüşlerini paylaşırken Abu Dhabi’nin dijital ekonomiye sürdürülebilir katkı sağlayabilecek startup’ları güçlendirmeye odaklandığını belirten Abu Dhabi Ekonomik Gelişim Departmanı Başkanı H.E. Mohammed Ali Al Shorafa, “GrowthX Accelerator’ın kurucu ortaklarından olan ADIO, Microsoft ile iş birliği yaparak vizyoner girişimcileri ihtiyaç duydukları teknoloji, mentorluk ve Pazar erişimiyle güçlendiriyor. Bu iş birliği Abu Dhabi’nin özel sektörü destekleme konusundaki adanmışlığıyla birleştiğinde inovasyonu ve girişimciliği yükselten bir iklim oluşuyor” dedi.

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MEA Bölgesi Startup’lardan Sorumlu Microsoft Yöneticisi Roberto Croci ise potansiyellerini gerçekleştirmek isteyen startup’ların Growth Accelerator programı sayesinde direksiyona geçme şansı yakaladığına dikkat çekerek “İş ortaklarımızla birlikte, ilk startup grubumuzu programa dahil etmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sayede Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin teknoloji ve girişimcilik için öncü bir merkez haline geleceğini umuyoruz” dedi.

Growth Accelerator programı kapsamında seçilen 15 şirketin 5’inin Türkiye’den olduğunu ifade eden Microsoft Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı ise, “OPLOG, Artiwise, Udentify, Poltio ve BARAKATECH adlı Türk şirketlerinin onlarca başvuru arasından Growth Accelerator programına seçildiğini görmek bizim için büyük bir gurur. Yazılım, yapay zeka, veri ve uygulama geliştirme alanlarında faaliyet gösteren bu startup’larımızın Growth Accelerator programından büyük kazanımlarla ayrılarak Türkiye’deki teknoloji girişimcilerine ilham vereceklerine şüphem yok” dedi.