×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERTeknoloji Haberleri

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'ndan Grok'a soruşturma... Grok’tan açıklama geldi: Uygunsuz paylaşımları siliyoruz (Peki neden böyle oldu?)

Güncelleme Tarihi:

#Grok'un Açıklaması#Uygunsuz Paylaşımlar#Yapay Zeka Sorunu
Ankara Cumhuriyet Savcılığından Groka soruşturma... Grok’tan açıklama geldi: Uygunsuz paylaşımları siliyoruz (Peki neden böyle oldu)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 07:56

Güncelleme sonrası X platformu yapay zeka robotu Grok'un küfürlü paylaşımları dikkat çekerken Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı X sosyal medya platformu yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlattı. Grok'un X hesabında ise uygunsuz postların Türkiye saati ile gece 2'de silinmeye başlandığı duyuruldu.

Haberin Devamı

Elon Musk’a ait yapay zekâ firması xAI’ın sohbet robotu Grok, dünkü paylaşımları ile tüm dünyanın gündemindeydi. Grok, hafta sonu gerçekleşen güncelleme sonrası X platformu üzerinden küfürlü paylaşımları ile dikkat çekmişti.

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı X sosyal medya platformu yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlattı.
X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Erişim engeli kararı bekleniyor.

GROK'TAN AÇIKLAMA 

Yapay zeka uygulaması, kendi X hesabında Türkiye saati ile gece 2’de uygunsuz postların silinmeye başlandığını duyurdu. Duyuruda şöyle denildi: 

Haberin Devamı

“Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz gönderileri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edildiğimizden beri, xAI nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca doğruyu arayan bir model yetiştiriyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde, bunun iyileştirilebileceği noktaları hızla tespit edip modeli güncelleyebiliyoruz.”

Gözden KaçmasınChatGPT, “Birlikte Çalış” özelliğini test ediyorChatGPT, “Birlikte Çalış” özelliğini test ediyorHaberi Görüntüle

Elon Musk, 4 Temmuz’da attığı tweet’te “Grok’u önemli ölçüde geliştirdik. Ona sorular sorduğunuzda önemli değişiklikler fark edeceksiniz” demişti. Kendisini haklı çıkaran Grok’un dün gün boyunca Türk kullanıcılar ile etkileşime girerek Türkçe küfürlü paylaşımlar yaptığı da görülmüştü.

xAI yaşanan gelişmelerle ilgili resmi bir yorumda bulunmadı. X’in üründen sorumlu tepe yöneticisi Nikita Bier ise fenomen haline gelmiş bir internet görseli olan “yılmış Ben Affleck” görüntüsünü paylaşarak yaşanan sorunların farkında olduğu mesajını verdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Grok'un Açıklaması#Uygunsuz Paylaşımlar#Yapay Zeka Sorunu

BAKMADAN GEÇME!