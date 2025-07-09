Ankara Cumhuriyet Savcılığı'ndan Grok'a soruşturma... Grok’tan açıklama geldi: Uygunsuz paylaşımları siliyoruz (Peki neden böyle oldu?)

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Elon Musk’a ait yapay zekâ firması xAI’ın sohbet robotu Grok, dünkü paylaşımları ile tüm dünyanın gündemindeydi. Grok, hafta sonu gerçekleşen güncelleme sonrası X platformu üzerinden küfürlü paylaşımları ile dikkat çekmişti.

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı X sosyal medya platformu yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlattı.

X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Erişim engeli kararı bekleniyor.

GROK'TAN AÇIKLAMA

Yapay zeka uygulaması, kendi X hesabında Türkiye saati ile gece 2’de uygunsuz postların silinmeye başlandığını duyurdu. Duyuruda şöyle denildi:

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“Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz gönderileri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edildiğimizden beri, xAI nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca doğruyu arayan bir model yetiştiriyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde, bunun iyileştirilebileceği noktaları hızla tespit edip modeli güncelleyebiliyoruz.”

Elon Musk, 4 Temmuz’da attığı tweet’te “Grok’u önemli ölçüde geliştirdik. Ona sorular sorduğunuzda önemli değişiklikler fark edeceksiniz” demişti. Kendisini haklı çıkaran Grok’un dün gün boyunca Türk kullanıcılar ile etkileşime girerek Türkçe küfürlü paylaşımlar yaptığı da görülmüştü.

xAI yaşanan gelişmelerle ilgili resmi bir yorumda bulunmadı. X’in üründen sorumlu tepe yöneticisi Nikita Bier ise fenomen haline gelmiş bir internet görseli olan “yılmış Ben Affleck” görüntüsünü paylaşarak yaşanan sorunların farkında olduğu mesajını verdi.