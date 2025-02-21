×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERTeknoloji Haberleri

Grok 3 "kısa bir süre için" herkese açık!

Güncelleme Tarihi:

#Grok 3#Yapay Zeka#Elon Musk
Grok 3 kısa bir süre için herkese açık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 10:17

Elon Musk, yapay zekâ şirketi xAI'ın en son modeli Grok 3'ün "kısa bir süre için" herkesin kullanımına açık olacağını söyledi.

Haberin Devamı

xAI'ın en gelişmiş geniş dil modeli (LLM) Grok 3 normalde sadece X'in ücretli abonelerine sunuluyordu. Ancak Elon Musk, Grok 3'ün "kısa bir süre için" herkesin kullanımına açıldığını duyurdu.

Şirket burada bahsedilen "kısa sürenin" ne kadar olduğunu ise açıklamadı.

X üzerinde Grok'a ulaştığınızda ya da uygulamasını çalıştırdığınızda yeni "Think" ve "DeepSearch" seçeneklerini göreceksiniz. Bu seçenekler sadece xAI'ın en yeni LLM ailesiyle sunuluyor.

Tabii açılır menüden Grok 2 yerine Grok 3'ü seçmeyi unutmayın.

X, yine de Premium+ abonelerini unutmuş değil. Eğer bu abonelik türüne sahipseniz ya da SuperGrok abonesiyseniz, Grok 3'ün özelliklerine "daha yüksek erişim" sahibi olacaksınız.

Aynı şekilde, Sesli Mod gibi gelişmiş özelliklere de erken erişim fırsatı tanınacak.

Haberin başında da belirttiğimiz gibi, Grok 3'e ücretsiz erişim "kısa bir süre için" sağlanacak, yani Elon Musk'ın en yeni geniş dil modeli ile tanışmak istiyorsanız, elinizi çabuk tutmakta fayda var.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Grok 3#Yapay Zeka#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!