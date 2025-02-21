Grok 3 "kısa bir süre için" herkese açık!

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xAI'ın en gelişmiş geniş dil modeli (LLM) Grok 3 normalde sadece X'in ücretli abonelerine sunuluyordu. Ancak Elon Musk, Grok 3'ün "kısa bir süre için" herkesin kullanımına açıldığını duyurdu.



Şirket burada bahsedilen "kısa sürenin" ne kadar olduğunu ise açıklamadı.



X üzerinde Grok'a ulaştığınızda ya da uygulamasını çalıştırdığınızda yeni "Think" ve "DeepSearch" seçeneklerini göreceksiniz. Bu seçenekler sadece xAI'ın en yeni LLM ailesiyle sunuluyor.



Tabii açılır menüden Grok 2 yerine Grok 3'ü seçmeyi unutmayın.



X, yine de Premium+ abonelerini unutmuş değil. Eğer bu abonelik türüne sahipseniz ya da SuperGrok abonesiyseniz, Grok 3'ün özelliklerine "daha yüksek erişim" sahibi olacaksınız.



Aynı şekilde, Sesli Mod gibi gelişmiş özelliklere de erken erişim fırsatı tanınacak.



Haberin başında da belirttiğimiz gibi, Grok 3'e ücretsiz erişim "kısa bir süre için" sağlanacak, yani Elon Musk'ın en yeni geniş dil modeli ile tanışmak istiyorsanız, elinizi çabuk tutmakta fayda var.