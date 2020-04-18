Grand Theft Auto 5 Sistem Gereksinimleri Neler? Gta V Pc İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

GTA dünyanın en popüler ve özel oyunlarından biridir. Farklı seriler üzerinden değişik dönemlerde piyasaya sunulan oyun dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından her gün aktif olarak oynanıyor. Açık kaynaklı bir oyun olarak değerlendirilen GTA için kısaca; arabalar, motosiklet, tekne ya da helikopter gibi pek çok aracı şehir içinde alarak, belli noktaya ulaşmak amaçlı ve görevlerin yerine getirildiği bir oyun olduğunu söylemek mümkündür.

GTA 5 Sistem Gereksinimleri

Minimum ve önerilen GTA 5 sistem gereksinimleri öğrenilmek suretiyle bu güzel oyun değerlendirilebilir.

GTA 5 sistem gereksinimleri (minimum);

- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri,

- İşlemci: İntel Core 2 Quad, Q6600,

- Bellek: 4 GB,

- Ekran kartı: NVIDIA 9800 GT 1 GB,

- Ses kartı: 0 directX 10 uyumlu,

- Sabit disk alanı: 80 GB,

GTA 5 sistem gereksinimleri (önerilen);

- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri,

- İşlemci: Intel Core İ5 3470, Q6600,

- Bellek: 8 GB,

- Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2GB,

- Ses kartı: 0 directX 10 uyumlu,

- Sabit disk alanı: 80 GB