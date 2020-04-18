Grand Theft Auto 4 Sistem Gereksinimleri Neler? Gta Iv Pc İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Önceki serilerde olduğu gibi GTA 4’te de büyük özgürlüğe sahipsiniz. En güzel hikâye ve karakterlere sahip bu oyunda, senaryoyu takip etmek dışında yapabileceğiniz birçok alternatif bulunuyor.

Senaryo Liberty City’de geçiyor. Niko Bellic adlı kahramanı yönetiyorsunuz. Oyunda ilerlemenizi sağlayan 4 ana görev bulunuyor. Bunlar; oyununu ana öyküsünü oluşturan, oyunda tanıştığınız karakterlerin vereceği, bir görevden sonra konuyla alakalı bir kişinin oyuna dahil edildiği ve arkadaşlarınızın para kazanmanız için vereceği görevlerdir.

Görevleri yapabilmek için bütün araçları kullanabiliyorsunuz. Hangi araca binmek istiyorsanız yanındaki üçgen tuşa basmanız yeterlidir. Oyunda kullanabileceğiniz yumruğunuz da dahil 16 çeşit silah bulunuyor.

GTA 4 Sistem Gereksinimleri

Tüm zamanların en sevilen oyunlarından olan GTA 4’ü bilgisayarınızda oynayabilmeniz için bilgisayarınız yeterli sisteme sahip olması gerekiyor. Bilgisayarınızın sahip olması gereken GTA 4 sistem gereksinimleri şunlardır;

Windows XP SP3 veya Vista SP1 işletim sistemine ve Intel Core 2 Duo 1,8 GHz veya AMD Athlon X2 64 2,4 GHz işlemcisi gerekiyor.

En az 1,5 GB RAM,18 GB depolama alanı ve 512MB Direct3D 10 uyumlu ekran kartı ya da Direct3D 9 Shader uyuşabilen karta ihtiyacınız bulunuyor.