GPU nedir, nasıl çalışır ve ne işe yarar? Ekran Kartı alırken GPU hızı kaç olmalı kısaca bilgi

GPU, Grafik İşlem Birimi'nin kısaltmasıdır. Bu nedenle, cihazın grafik kartıdır.

GPU Nedir?

GPU, rolü, ekrandaki görüntünün görüntülenmesini yönetmektir. Bir GPU ayrıca oyunlar, sanal gerçeklik ve video düzenleme gibi çok fazla güç gerektiren görevlere odaklanmak için tasarlanmıştır.

Gerçekten de grafik kartlarının birden çok çekirdeği vardır.

GPU, Grafik İşlem Birimi anlamına gelir ve grafik işlemcisi olarak da bilinir. GPU'lar genellikle oyun bilgisayarlarında 3D animasyon ve videonun akıcılığını kolaylaştırmak için kullanılır. Çoğu zaman bir grafik kartında bulunan entegre bir devredir, ancak bir ana karta veya bir CPU'ya da entegre edilebilir.

Bir grafik işleme birimi veya GPU, esas olarak görüntüleri işlemek için hızlı matematiksel hesaplamalar yapan bir bilgisayar çipidir. Hesaplamanın en başında, bu hesaplamaları yapan merkezi işlem birimi ( CPU ) idi. Ancak AutoCAD gibi grafik açısından zengin uygulamalar geliştirildiğinde, talepleri CPU üzerinde bir yük oluşturdu ve performans düşüşüne neden oldu. GPU'lar, CPU'ları bu görevlerden alarak işlem gücünü serbest bırakmak amacıyla oluşturuldu.

GPU Ne İşe Yarar?

Günümüzde grafik yongaları, CPU'ların rolünü paylaşacak ve yapay zeka uygulamalarında derin sinir ağlarını kullanacak şekilde uyarlanmıştır. Bir GPU, aynı devrede, grafik kartında veya bir bilgisayarın veya sunucunun ana kartında bulunan bir CPU ile entegre edilebilir. NVIDIA, AMD, Intel ve ARM, GPU pazarındaki başlıca oyunculardan bazılarıdır.

GPU, paralel işleme mimarisi sayesinde görüntüleri bir CPU'dan daha hızlı işleyebilir ve bu da birçok hesaplamayı aynı anda gerçekleştirmesine olanak tanır. Tek bir CPU bu işlevselliğe sahip değildir, ancak aynı çip üzerinde birden fazla CPU birleştirerek çok çekirdekli işlemcilerle paralel olarak hesaplamalar yapmak mümkündür.

Ayrıca, daha yüksek saat frekansı da dikkate alındığında, bir CPU, bir GPU'dan daha hızlı işlem yapabilir. Sonuç olarak, temel bilgisayar görevlerini yerine getirmek için genellikle daha donanımlıdır.

Genel olarak bir GPU, veri paralelliği için tasarlanmıştır ve aynı işlemi birden çok veri öğesine (SIMD, Aynı İşlemden Birden Çok Veriye) uygulamak için tasarlanmıştır. Bir CPU, görevlerin paralelliği ve farklı işlemlerin yürütülmesi için tasarlanmıştır.

Ekran Kartı Alırken GPU Hızı Kaç Olmalı Kısaca Bilgi

CPU'ların ve GPU'ların mimarileri de çekirdek sayısı ile ayırt edilir. Özetlemek gerekirse, kalp işlemcinin içindeki işlemcidir. Çoğu CPU'nun dört ila sekiz çekirdeği vardır ve bazıları 32'ye kadar çekirdeğe sahiptir. Her çekirdek kendi görevlerini veya iş parçacığını yönetebilir. Bilgisayarı kullanma biçiminize ve türünüze göre GPU seçimi yapmalısınız.

Bazı işlemciler çoklu iş parçacığı okuma yeteneğine sahip olduğundan (bu işlem, iki iş parçacığını idare edebilmesi için bir çekirdeği sanal olarak bölmekten oluşur), iş parçacığı sayısı çekirdek sayısından çok daha fazla olabilir. Bu özellik, videoları düzenlemek ve kod dönüştürme için yararlı olabilir. CPU'lar çekirdek başına (bağımsız işlem birimi) iki iş parçacığı (bağımsız talimatlar) yürütebilir. GPU'lar çekirdek başına dört ila 10 iş parçacığına sahip olabilir.

GPU Teknolojisinde Son Trendler Neler?

2019'da, GPU satıcıları genellikle GPU sanallaştırma sunarken, daha yeni ve daha güçlü GPU yongaları düzenli olarak piyasaya sürülüyor. Aynı yıl AMD, Navi GPU mimarisine dayanan tüm Radeon RX 5700 serisi GPU serisini tanıttı. Navi, AMD'nin Graphics Core Next teknolojisine yükseltme olarak kabul edilir.

İşletmeler için veri merkezi GPU'ları, işletmelerin donanım yükseltmeleri yoluyla paralel işlem yeteneklerinden yararlanmasına yardımcı olur. Bu, şirketlerin iş akışlarını ve grafik açısından zengin uygulamaları hızlandırmasına yardımcı olur.