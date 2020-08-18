Gözlem uydusu RASAT yörüngedeki 9. yılını tamamladı

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünden (TÜBİTAK UZAY) yapılan açıklamaya göre, RASAT'ın aldığı görüntüler haritacılık, afet izleme, tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılıyor.

Rusya'dan 17 Ağustos 2011'de fırlatılan ve hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabilen RASAT, 93 kilogram ağırlığında ve dünyanın çevresini 98 dakikada turluyor.

RASAT'ın aldığı görüntüler 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı konumsal çözünürlükte olurken, her bir çerçeve görüntüsü 30 kilometreye 30 kilometre boyutlarında bulunuyor. Uydudan, 960 kilometre uzunluğuna kadar da şerit görüntü alınabiliyor.

Günde 4 kez Türkiye'nin üzerinden geçen RASAT ile barajlardaki su çekilmesinden yeni inşaat yapılaşmalarına, büyük yangınlardan yanardağ patlamalarına, sel felaketlerinin oluşturduğu zararlardan yeryüzü manzaralarına kadar yüksek çözünürlükte birçok görüntü elde ediliyor.



"Tasarım ömrü 3 yıl olarak öngörülmüştü"

TÜBİTAK UZAY, 2003'te teknoloji transferi yöntemiyle fırlatılan ve Türkiye'nin ilk optik uzaktan algılama uydusu olan BİLSAT'tan edindiği deneyimle RASAT'ı danışmanlık ya da dış destek almadan üretti.

Tasarım ömrü 3 yıl olarak öngörülen ve 700 kilometre irtifada başarıyla görev yapan RASAT, bugün itibarıyla yörüngesindeki 9'uncu yılını başarıyla tamamladı ve Türk mühendisleriyle teknisyenlerinin uzay ortamında uzun süre dayanabilen bir uydu üretebileceğini kanıtladı.

Gözlem uydusu, bu süre boyunca yörüngesinde 47 bin 943 tur attı, 3 bin 202 görüntüleme görevini tamamladı ve toplam 16 milyon 813 bin 800 kilometrekarelik bir alanı görüntüledi.

GEZGİN Portalı'na e-devletten erişim sağlanıyor

RASAT'ın görev planlaması doğrultusunda her yıl tüm Türkiye'yi kapsayacak biçimde alınan ham görüntüler, TÜBİTAK UZAY bünyesinde bulunan yer istasyonuna da indiriliyor.

Geometrik ve radyometrik düzeltmeleri yapılan ham görüntüler, seviyelendirildikten sonra GEZGİN Portalı'na (www.gezgin.gov.tr) aktarılıyor. Vatandaşlar e-devlet şifreleriyle portala giriş yaparak görüntülere ücretsiz erişebiliyor.

İMECE ve TÜRKSAT 6A için hazırlık

TÜBİTAK UZAY, kritik uzay teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilmesi ve kendi uydusunu yapabilen az sayıdaki ülkeler arasına girebilmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kurum öncülüğünde yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE ve Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın gelecek yıllarda uzaydaki yerlerini alması planlanıyor.



