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Gözde Girişim’den yeni teknoloji yatırım şirketi

#Gözde Tech Ventures Teknoloji#Teknoloji#Yazılım
Gözde Girişim’den yeni teknoloji yatırım şirketi

Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim, 1 Mart’ta yaptığı yönetim kurulunda aldığı karar neticesinde yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu.

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Yeni şirketin adı Gözde Tech Ventures Teknoloji A.Ş. oldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Yahya Ülker üstlenecek.

Gözde Tech Ventures, ağırlıklı olarak SaaS (Software as a Service – hizmet olarak yazılım), oyun, finans teknolojileri, blokzincir, yapay zeka, mobilite, eğitim teknolojileri, pazarlama teknolojileri ve e-ticaret sektörlerine odaklanacak.

Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, şirketin kuruluşuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yeni kurduğumuz şirketimizin esas amacı sermayeye ihtiyaç duyan yeni girişimleri destekleyerek onlarla birlikte büyümek, ülkemizde ve dünya çapında bu konuda öncülük yapan girişimleri desteklemek, Yıldız Holding’in girişim sermayesi alanındaki bilgi ve tecrübesini bu yeni girişimlerin hizmetine sunmak ve onları globale taşımaktır.”

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#Gözde Tech Ventures Teknoloji#Teknoloji#Yazılım

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