Gözde baykuşumuz öldü mü?

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Yabancı dil öğrenme planı yapan, öğrenmek isteyen ya da yabancı dilini geliştirmek isteyen pek çok kişi bu uygulama ile tanışmıştır.



Yeşil baykuş maskotu ile tanınan Duolingo, muhtemelen yeni bir reklam kampanyası için sevilen baykuşu Duo'yu "öldürdü."



Hakkında haber yazdığımıza göre, bu kampanya şimdiden işe yaramış gibi görünüyor, o yüzden, tebrikler!



Şirket, sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderisinde "Üzülerek söylemeliyiz ki resmi olarak Duolingo Baykuşu olarak tanınan Duo, öldü."



Gönderide, yetkililerin konuyu araştırdığına dair bir "şaka" da yer alıyor. Gönderi şöyle devam ediyor:



"Dürüst olmak gerekirse, muhtemelen bir sonraki dersinizi yapmanızı beklerken öldü, ancak nereden bilebiliriz. Çok fazla düşmanı olduğundan haberdarız, ancak rica ederiz ondan neden nefret ettiğinizi yorumlarda yazmayın. Eğer paylaşmadan duramayacaksanız, lütfen kredi kartı numaranızı da paylaşın ki, onun hatırasına sizi Duolingo Max'e kaydedelim."



Beklendiği üzere, internet aleminin bu paylaşıma tepkisi de son derece canlı oldu. Duolingo, kimi paylaşımları retweetledi.

Firma zaten uzun süredir internet kültüründen beslenmeyi tercih ediyor ve bunu yapmak için baykuş maskotunu ve sosyal medya hesaplarını sonuna dek kullanıyor.

Zaten maskotunu öldürmek de bunun başka bir örneği.



Yani evet, Duo maalesef öldü. Ancak içimden bir ses, yakında tekrar doğacağını söylüyor.