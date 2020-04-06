Görüntülü görüşme yaparken nelere dikkat etmeli?

Koronavirüs nedeniyle evden çalışmaya başlayan birçok kişinin video konferans yazılımlarının nasıl çalıştığını yeni yeni öğrenmesi gerekirken aslında birçok şirket bu yazılımları uzunca bir süredir kullanıyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, daha önce bu yazılımları oldukça sık kullanan veya hiç kullanmayan tüm şirketlerin ve çalışanların uymaları gereken güvenlik ipuçlarına dikkat çekiyor. Birçok insanla video konferans üzerinden eş zamanlı olarak ciddi bilgileri paylaşmanın sanıldığı kadar güvenli olmayabileceğine dikkat çeken Akkoyunlu, “Ev ortamında çalışmanın rahatlığı, bazen çalışma kurallarının evde de geçerli olduğunu çalışanlara unutturabilir.” uyarısında bulunuyor.

Video Konferans Gerçekleştirirken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Nokta

Görünen o ki Koronavirüs nedeniyle video konferans yazılımlarının kullanımı, bir süre daha yoğun bir şekilde devam edecek. Akkoyunlu, video konferans yazılımlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 noktayı şöyle sıralıyor;

1. Giriş bilgilerinizi çok iyi koruyun. Video konferans yazılımları üzerinden gerçekleştirilen toplantılara katılım için genellikle doğru kimlik bilgileri üzerinden giriş yapılması gerekmektedir. Bu yüzden, çalışanların bu kimlik bilgilerini her zaman olduğundan daha fazla korumaları gerekiyor. Bu, uzaktan çalışmak için kurulan cihazların en azından kurulu güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Kötü bir senaryoda bu kimlik bilgileri kullanılarak gizli bir şekilde toplantıda casusluk yapılması veya herhangi bir başka kötü amaç için kullanılması oldukça mümkün gözüküyor.

2. Sohbet uygulamalarıyla iş için video konferans gerçekleştirmeyin. Bazı çalışanlar bu tür görevler için tasarlanmamış bir uygulamayı kullanarak bir toplantı düzenleyebilir. Bazı mesajlaşma uygulamaları grup toplantıları yapmaya olanak sağlar ancak bu işlevselliğe sahip olmaları onları kurumsal bir ortamda kullanmak için uygun yazılım ya da uygulama haline getirmez.

3. Video konferans yazılımının güncel olduğundan emin olun. Bu tarz uygulamaların son sürümlerini kullanmak ve düzenli bir şekilde güncellemek herkes için gerekli bir adımdır. Bu tür uygulamaların geliştiricileri düzenli olarak güvenlik iyileştirmeleri yaparlar ve şirketlerin en büyük önceliği çalışanlarının bu uygulamaları güncel tutmasını sağlamak olmalıdır.

4. Kameranıza yetkisiz erişimi engellemek için güvenlik yazılımı kullanın. Ev internetiniz ve evdeki cihazlarınız ne yazık ki şirketinizdeki kadar güvenli olmayabilir. Bu nedenle Bitdefender Antivirüs gibi ödüllü bir güvenlik çözümü ile tüm cihazlarınızı ağ saldırılarına, fidye yazılımlarına ve oltalama saldırılarına karşı korurken aynı zamanda web kameranıza yönelik yetkisiz erişimleri de önleyebilirsiniz.

5. Ekranınızı paylaşırken dikkat edin. Son olarak, video konferans uygulamalarıyla ilgili çok az deneyimi olan kişiler, konferans sırasında ne paylaştıklarının farkında olmayabilir. Kullanıcılar ekranlarını diğer katılımcılarla paylaşabilir veya dosya paylaşabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken, kullanıcıların ekranlarını temiz tutması ve yalnızca o arama için ihtiyaç duydukları uygulamaları kullanmasıdır. Bilgisayarınızda bulunan özel veya özel olmayan herhangi bir şeyi paylaşmak sanıldığından daha kolaydır.