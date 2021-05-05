Görüntülü Bankacılık hizmeti ile evrak ve kurye trafiği sona eriyor

Görüntülü Bankacılık ile müşteri olanlar, Fibabanka’nın FibaFX ve Kiraz Hesap ürünlerinden de yararlanmaya başlayabiliyor. Müşteriler, FibaFX üzerinden döviz ve kıymetli maden alım satım işlemlerini 5 gün 24 saat çok avantajlı kurlarla ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirken, TL, USD, EUR, GBP, Altın (XAU) ve Gümüş (XAG) para birimlerinden açılabilen Kiraz Hesap ile de birikimlerini gecelik vadeli mevduatta, yüksek faiz oranlarıyla günden güne değerlendirebilecekler. Üstelik müşteriler, Fibabanka Mobil uygulaması üzerinden havale, EFT ve FAST işlemlerini ücretsiz ve kolayca yapabilecekler.

Şirketin ‘Görüntülü Bankacılık’ hizmeti ile anında müşteri olmak da kolay. Şirketin mobil bankacılık uygulaması üzerinden ‘Müşteri Olmak İstiyorum’ adımını seçen müşteri adayları, Görüntülü Bankacılık hizmeti sayesinde hafta içi 09.00-24.00 saatleri arasında müşteri temsilcisiyle görüntülü konuşarak evrak ve kurye trafiğine maruz kalmadan müşteri olabiliyor.

Şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, “Müşteri ihtiyaç, beklenti ve alışkanlıklarının artık hızla değiştiği, dijitalleşmenin esas olduğu teknoloji çağında yaşıyoruz. Müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını dijitalleştirerek yeni bir bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarımızın en önemli çıktılarından biri de Fibabanka Mobil bankacılık uygulaması üzerinden devreye aldığımız ‘Görüntülü Bankacılık’ hizmetimiz” dedi.