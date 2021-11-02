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Görme engelliler için yeni kart tasarımı

#Mastercard#Görme Engelli#Touch Card
Görme engelliler için yeni kart tasarımı

Mastercard, görme engelli kişilere yönelik "Touch Card" adlı yeni kart standardı ile kapsayıcılık konusundaki etki alanını genişletiyor.

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Birçok kartta kabartma isim ve numara olmayan tasarıma geçildiğinden görme engellilerin tuttukları kartın bir kredi kartı mı, banka kartı mı yoksa ön ödemeli kart mı olduğunu hızla belirlemeleri için birkaç farklı etkili yol bulunuyor. Şirket, bu zorluğu basit ama etkili bir yenilikle ele alıyor. 

Şirketin Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkanı Raja Rajamannar, "Touch Card, dünya genelinde görme engelli 2,2 milyar kişiye kartlı alışverişlerinde güven ve bağımsızlık duygusu sağlayacak. Görme engelliler açısından ödeme kartlarını ayırt etmek gerçek anlamda bir zorluk. Bu dokunsal çözüm, tüketicilerin hangi ödeme kartını kullandıklarını bilmelerine olanak tanıyor" dedi. 

Şirket, yeni "Touch Card" ile tüketicilerin doğru kartı, doğru şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için kartın yan tarafında bir "çentik" sistemi oluşturarak mevcut tasarım standardını bir adım daha öteye taşıdı. "Touch Card" özelliğine sahip kredi kartlarının kenarında yuvarlak bir çentik, banka kartlarında geniş bir kare çentik ve ön ödemeli kartlarda üçgen çentik bulunuyor. 

Şirketin bu konsepti, İngiltere'de Royal National Institute of Blind People (RNIB) ve ABD'de VISIONS/Services for the Blind and Visually Impaired organizasyonları tarafından incelendi ve onaylandı. "Touch Card", sürücü ehliyetleri ve biyometrik ödeme kartları geliştiren teknoloji şirketi IDEMIA ile ortaklaşa tasarlandı. 

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RNIB Hizmet Direktörü David Clarke, "Yeni trendler ve gelişmeler doğrultusunda gelişen bankacılık sektöründe görme engelliler dahil olmak üzere herkes için inovasyonlar büyük önem taşıyor. Mastercard'ın görme engelli kişilerin kendi finansal kaynaklarına eşit ve bağımsız erişime sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu anlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. 

Şirketin aynı zamanda Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevini de yürüten Rajamannar, "İnovasyonlar her zaman kapsayıcılık dürtüsüyle yapılmalıdır. Her yedi kişiden birinin bir tür engellilik durumu yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda, ürünlerimizi erişilebilirlik prensipi ile tasarlamak, bu kişilere dijital dünyanın kolaylığından ve güvenliğinden faydalanma konusunda eşit fırsatlar sunuyor. Kimse geride kalmamalı" dedi. 

Marka sesini dünya genelindeki pos cihazlarında ve yazar kasalarda kullanıma alan şirket, başta görme engelliler olmak üzere herkese kartla yaptıkları işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştiğinin sinyalini veriyor.

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#Mastercard#Görme Engelli#Touch Card

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