Görme engelli çocuklar akıllı bastonlarına kavuştu

Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, ’Hayallerimize Koşuyoruz Projesi’ kapsamında, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’ndeki 5 görme engelli çocuğu ziyaret edip, bastonları teslim etti. Görme engelli çocuklardan Semih Buğday, darbuka çalıp, şarkı söyledi. Burada gazetecilere bir açıklama yapan Ökkeş Demir, "Çocukların motivasyonlarını, eğitimlerini, kültür ve sanat etkinliklerini daha rahat yapabilmeleri için bu projemizi hazırladık. Mersin’de ve Türkiye’de bir ilk oldu. İnşallah güzel bir örnek teşkil eder. Bu proje kapsamında ilk etapta 10 çocuğumuza akıllı baston aldık. Bu sayıyı artırarak devam ettireceğiz" dedi.



Bastonu kullanmaya başlayan Semih Buğday ise Demir ve yetkililere teşekkür etti. Hediyelerini alan çocuklar, bastonun özelliklerini kutu üzerindeki braille alfabesini okuyarak öğrendi.



Yerli bir teknoloji firması tarafından üretilen akıllı bastonlar, göğüs ve baş hizasındaki engelleri algılayıp, kullanıcıyı uyarıyor. Bluetooth ile cep telefonu entegrasyonu sağlanan baston, bildirimleri takip etme ve navigasyon alma gibi özellikleri de barındırıyor.



