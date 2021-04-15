Görev Yöneticisi'ndeki Wmı Provider Host nedir? Wmiprvse.exe neden çok işlemci harcar?

WMI Provider Host, genel olarak arka planda çalışmakta olan ve Windows işletim sisteminin önemli bir parçası olan işlem olarak bilinmektedir. Windows için durdurulması halinde bazı sorunların oluşması muhtemeldir.

Görev Yöneticisindeki WMI Provider Host Nedir?

Görev yöneticisinde karşınıza çıkan programlar ve dosyalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. WMI Provider Host da işletim sistemi içerisinde yer alan önemli bir parçadır. Kullandığınız bilgisayarda bulunan diğer uygulamaların sizin sisteminiz hakkında bilgi edinmesini kontrol eden bir sistem olarak bilinmektedir. Aynı zamanda WMI kullanarak bilgisayarınızda bulunan ancak Windows arabiriminde gösterilmeyen bazı bilgilere ulaşmak için de kullanmayı tercih edebilirsiniz. Görev yöneticisinde yer alan WMI Provider Host birçok yerde merkezi olarak bilgisayarları yöneten işletmeler için de oldukça faydalı bir işlem olarak ifade edilebilir.

Normalde WMI Provider Host çalışması bilgisayarda çok fazla olarak işlemciyi kullanmakta olan bir işlem değildir. Bilgisayarınızda ne kadar bir alan harcayarak çalıştığını görmek için öncelikli olarak görev yöneticisini çalıştırabilirsiniz.

WmiPrvSE.exe Neden Çok İşlemci Harcar?

Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullandığınız zaman CPU kapasitesinin çok yüksek oranda kullanıldığını fark ettiyseniz sebebini öğrenmek isteyebilirsiniz. Bilgisayarınızda çalışan bir sistem dosyasının bilgisayarı bu kadar meşgul etmesinin bir sebebi olmalıdır. Ancak bilgisayarınızda ki bir işlemin neden işlemci üzerinde çok fazla yer kapladığı farklı sebeplere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Sizin de ilk olarak yapmanız gereken işlem görev yöneticisine girerek ne kadar bir işlemci harcadığını kontrol etmek olmalıdır.

Siz de görev yöneticisine girerek hangi dosyaların bilgisayarın işlemcisinde ne kadar bir oranda yer kapladığını kontrol edebilirsiniz. Eğer WmiPrvSE.exe dosyasının harcaması gerektiğinden daha fazla oranda bir işlemci harcadığını fark ederseniz bunu önlemeniz gerekecektir. Çünkü uzun süreli bir CPU kullanımı bir şeylerin ters gittiğinin habercisi niteliğindedir.

WMI Provider Host u bilgisayar üzerinde teknik olarak sistem dışı bırakmanız mümkündür yalnız böyle bir işlemi uygulamanız önerilmemektedir. İşlemi sonlandırdığınız anda bilgisayarınızda bir takım sıkıntılar meydana gelebileceği için sonlandırmanız tavsiye edilmez. Bunun yerine yeniden başlatmayı deneyerek sorunların çözümünü sağlayabilirsiniz. Böylece daha sağlıklı bir çözüm yolu uygulamış olursunuz.