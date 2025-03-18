Google'ın YZ aracı yeni bir sorun yarattı!

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Teknoloji şirketlerinin Google'ın YZ modellerini, kendilerine ait olmayan içerikleri kullanarak eğitmesi yeterince kötü değilmiş gibi, şimdi de en az bir YZ modelinin, görseller üzerindeki filigranları kaldırabildiği ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları, Google'ın yeni Gemini 2.0 Flash YZ modelinin, telifli görsellerden filigranları kaldırabildiğini keşfetti.

Daha önceden de filigranları kaldırabilen YZ modelleri görmüştük ancak Gemini 2.0 Flash kesinlikle bu modellerden çok daha başarılı.

Zira Gemini 2.0 Flash sadece filigranı kaldırmıyor, filigrandan boşalan yeri, görselin diğer kısımlarından aldığı bilgilerle doldurup, eksiksiz ve filigransız bir görsel olarak sunuyor.

X ve Reddit gibi platformlarda sergilenen görsellere göre, Gemini 2.0 Flash'ın kaldırmakta zorlandığı kimi filigranlar da mevcut, örneğin yarı transparan filigranlar.

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Tüm bu gelişmeler zaten YZ sebebiyle zorlanan sanatçılar için kötü olsa da, Google'ın bu modeli sadece geliştiricilere sunması yaygın kullanımını önlemiş gibi duruyor.

Yaptığımız denemelerde, çıkan haberlerin ardından şirketin Gemini modelinin artık görsellerden filigranları kaldırma istemlerini reddettiğini de gördük.

Bu iyi bir gelişme olsa da, Gemini 2.0 Flash'ın izinden gelerek, görsellerden filigranları kaldırmayı reddetmeyecek yeni YZ araçları görmeye başlayacağımız ne yazık ki kesin.