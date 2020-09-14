Google'ın telefonlarının pilleri gittikçe şişiyor

Son günlerde Google Pixel kullanıcılardan gelen şikayetler ortak bir noktada birleşiyor: Şişen bataryalar. Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4 XL kullananların başına gelen sorun nedeniyle kullanıcılar Google ve Reddit üzerinden sorunlarını dile getiriyor.

Telefonlarının son halinin fotoğrafını paylaşan kullanıcılar, ne yapacaklarını bilemiyor. Telefonlarını özellikle de kılıfla kullananlar sorunu en başında fark edemeseler de, kablosuz şarj özelliğini kullanamamaya başladıklarında sorun kendini gösteriyor.



Google ise bu sorunla karşılaşan kullanıcılara değişim sözü veriyor. Zira bu hale gelen telefonların kullanılmaya devam etmesi hayli riskli ve su geçirmezlik özelliğini kaybeden telefonlar, yangın tehlikesini de ortaya çıkarıyor.

Bu tip bir sorun yaşayan kullanıcıların telefonları Google tarafından değiştiriliyor ve ürünün yenisi veriliyor. Ancak Google bu değişimi bir defaya mahsus yapıyor.



