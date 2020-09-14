MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGoogle'ın telefonlarının pilleri gittikçe şişiyor
GeriTeknoloji Google'ın telefonlarının pilleri gittikçe şişiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 14.09.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

Google'ın telefonlarının pilleri gittikçe şişiyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google'ın telefonlarının pilleri gittikçe şişiyor
Abone Olgoogle-news

Google'ın Pixel serisi bazı telefon modellerinin pillerinde şişme meydana geldiği ortaya çıktı.

Son günlerde Google Pixel kullanıcılardan gelen şikayetler ortak bir noktada birleşiyor: Şişen bataryalar. Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4 XL kullananların başına gelen sorun nedeniyle kullanıcılar Google ve Reddit üzerinden sorunlarını dile getiriyor.

Telefonlarının son halinin fotoğrafını paylaşan kullanıcılar, ne yapacaklarını bilemiyor. Telefonlarını özellikle de kılıfla kullananlar sorunu en başında fark edemeseler de, kablosuz şarj özelliğini kullanamamaya başladıklarında sorun kendini gösteriyor.

Googleın telefonlarının pilleri gittikçe şişiyor

Google ise bu sorunla karşılaşan kullanıcılara değişim sözü veriyor. Zira bu hale gelen telefonların kullanılmaya devam etmesi hayli riskli ve su geçirmezlik özelliğini kaybeden telefonlar, yangın tehlikesini de ortaya çıkarıyor.

Bu tip bir sorun yaşayan kullanıcıların telefonları Google tarafından değiştiriliyor ve ürünün yenisi veriliyor. Ancak Google bu değişimi bir defaya mahsus yapıyor.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle