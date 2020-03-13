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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Google’ın ofisinde koronavirüs vakası

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Google’ın ofisinde koronavirüs vakası
Fotoğraf: iStock
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Google, Hindistan ofisinde bir çalışanda koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini doğruladı. Söz konusu kişinin, semptomları virüs teşhisi konulmadan birkaç saat önce gösterdiği belirtildi.

ABD merkezli Google'ın, Hindistan’ın Karnataka eyaletindeki Bangalore kentinde bulunan ofisindeki bir çalışana koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs tespit edilen çalışanın ve aynı zamanda yakın temas içinde olduğu belirlenen iş arkadaşlarının da karantina altına alındığı bildirildi.

Perşembe günü 76 yaşındaki bir erkeğin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu can kaybının Hindistan’da gerçekleşen ilk ölüm olduğu duyurulmuştu. Hindistan’da 73 vaka bulunuyor.

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