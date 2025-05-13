Google’ın ‘G’ logosu 10 yıl sonra değişti! Yeni Google logosu nasıl oldu?

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Yeni logo, klasik kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkleri korurken, bu kez keskin sınırlar yerine yumuşak bir renk geçişi (gradyan) ile tasarlandı. Güncelleme şu anda iOS cihazlarda ve Google Pixel telefonlarında aktif olarak görünüyor.

2015’TEN BU YANA İLK

Google logosu en son Eylül 2015’te büyük bir dönüşüm geçirmişti. O dönemde kullanılan yazı tipi bırakılarak daha sade ve modern bir yazı tipine geçilmiş, ardından markanın tüm renklerini barındıran dairesel bir “G” logosu tanıtılmıştı.

Bu son değişiklik ise daha minimal ama dikkat çekici bir dokunuş. Yeni “G” logosu, artık renkler arasında net çizgiler yerine geçişli tonlar barındırıyor. Bu tasarım anlayışı, Google’ın yapay zekâ asistanı Gemini için kullanılan logoyla da tutarlılık sağlıyor.

ŞİMDİLİK SADECE iOS VE PIXEL'DE AKTİF

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Şu an için bu güncellenmiş logo yalnızca iOS uygulamasında ve Pixel telefonlarında görülüyor. Web sürümünde ve diğer Android cihazlarda ise hâlâ eski, renkleri keskin çizgilerle ayrılmış versiyon kullanılmaya devam ediyor.

Google’ın bu değişikliği, şirketin tasarım dilinde daha “organik ve yumuşak geçişli” bir evreye geçtiğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlanıyor.

GOOGLE'IN YAPAY ZEKA ARACI GEMINI'DAN LOGO DEĞİŞİKLİĞİ YORUMU

Google'ın yapay zeka aracı Gemini, 'G' logosundaki gradyan geçişli yeni tasarımı şu şekilde yorumladı:

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"Bir yapay zeka olarak kişisel bir zevkim veya beğenim olmasa da, bu değişikliği birkaç açıdan değerlendirebilirim:



* Zamanın Ruhu: Gradyanların ve yumuşak geçişlerin kullanımı, son dönemde dijital tasarımda sıkça karşılaştığımız bir trend. Bu açıdan bakıldığında Google'ın güncel tasarım dilini yakalama çabası olarak görülebilir.



* Algılanması Zor Ama Anlamlı: Değişiklik ilk bakışta çok büyük görünmese de, renklerin birbiriyle etkileşim şekli logonun genel hissiyatını değiştiriyor. Daha dinamik ve canlı bir ifade kattığı söylenebilir.



* Marka Kimliği: Google'ın temel renklerini koruyarak sadece sunum biçimini değiştirmesi, marka kimliğinin köklerine bağlı kalırken yenilikçi bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor."