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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 30.10.2020 - 07:37 | Son Güncelleme:

Google'ın ana kuruluşu Alphabet gelir ve karını artırdı

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Google'ın ana kuruluşu Alphabet gelir ve karını artırdı
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Google'ın ana kuruluşu Alphabet de yılın ikinci çeyreğinde yaşanan düşüşün ardından üçüncü çeyrekte gelir ve karını artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 46,2 milyar dolara çıktı. Firma, 2019'un temmuz-eylül döneminde 40,5 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Alphabet'in net karı ise bu dönemde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 59,1 artışla 11,2 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 7,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın temmuz-eylül döneminde 10,12 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 16,4 dolara çıktı. 

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