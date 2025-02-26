Google’dan "plastik" ama "uygun fiyat" tercihi

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Google’ın Pixel 9a, bu kez bir video ile sızdırıldı ve telefonun neredeyse tüm özellikleri erkenden öğrenilmiş oldu.

Henüz tanıtılmayan telefonun minimalist tasarımı sürdürdüğü ancak premiumdan çok, bütçe seviyesini hedeflediği görülüyor.

Google’ın A serisi Pixel telefonları her zaman bütçe dostu ancak amiral gemisi cihazlara has özelliklere sahip olmasıyla biliniyor. Pixel 9a için ise bu biraz değişebilir. Eğer sızdırılan video doğruysa, cihaz Tensor G4 işlemci, 8 GB RAM ve 120 Hz OLED ekranın yanı sıra, Pixel serisine özel kimi özellikler sunacak.

Fakat görünen o ki, bu “bütçe dostu” yaklaşımın kimi “götürdüğü” şeyler de olacak.

Sızdırılan videoya göre cihazın kasası ve çerçevesi ucuz materyaller ve plastik ile üretilmiş.

Videoda konuşan sızdırıcı, cihazın plastik hissi olduğunu ancak Nokia Lumia serisi gibi “elinde şaşırtıcı şekilde konforlu” olduğunu söylüyor.

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Pixel 9a’ya dair daha fazla bilgimiz bulunmasa da, cihazın “elinizde nasıl hissedildiğini” cihaz piyasaya çıkmadan, hatta tanıtılmadan önce öğrenmiş olmak enteresan.

Cihazın arka yüzünün ise kamera çıkıntısına sahip olmayan, düz bir tasarım olduğu belirtiliyor.

Google’ın ülkemizde bir türlü satışa sunmadığı Pixel serisi cihazların sonuncusu Pixel 9a’nın Mart ayının sonlarında tanıtılması bekleniyor.