Google'dan aramanın yeni yolu: YZ modu!

Haberin Devamı

Arama için Google'dan yeni bir özellik: Yapay Zekâ modu. Bu "erken deneysel" model, karmaşık sorularınıza yanıt vererek, tüm bir sayfayı doldurabilecek YZ üretimi yanıtlar içeriyor.



Google'ın kullanıcı testlerine göre, YZ özetleri özelliği çok beğenildi. YZ sayesinde daha fazla arama ve daha uzun sorgulara yanıt alabildiğini gören kullanıcıların, bu özelliğe sıklıkla başvurduğu belirtiliyor.



Şirket de bu tür kullanıcılar için YZ üretimi sonuçları daha fazla arama tipinde görmek istediğini söylüyor.



Bu yüzden de Google Arama, YZ modunu geliştiriyor ve bu modun, YZ özetlerine göre "daha gelişmiş akıl yürütme, düşünme ve çok modlu yetenekleri" olduğunu ifade ediyor.



Her zaman doğrudan cevap vermenin yanı sıra, YZ modu önceden birkaç arama ile ulaşabileceğiniz "incelikli" çok parçalı sorular sormaya da olanak tanıyor.



Peki bu modu deneme şansınız olacak mı? YZ modu şu an için sadece ABD'deki Google One AI Premium abonelerine Search Labs tarafından elektronik posta ile davetiye gönderilerek sunuluyor.



Yani Türkiye'den teste şu anda katılamıyoruz. Ancak şirket hedefini bu deneyimi herkese sunmak olarak açıkladığı için, gelecekte test etme şansınız olabilir.