Google'dan Apple'a büyük YZ darbesi

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Google Gemini, konuşkan bir YZ yardımcısı yayınladı ve bu asistan kullanıcını ihtiyaçlarını konuşmasından anlayıp, yardımcı olabiliyor.



Peki ya sadece söylediklerinizi anlamakla kalmasa ve aynı zamanda cihazınızla günlük etkileşimlerinizi de anlasa nasıl olurdu? Artık bunu da yapabiliyor.



Google, Perşembe günü Kişiselleştirilmiş Gemini'yı tanıttı. Bu deneysel, seçime bağlı kullanabileceğiniz deneyim, kullanıcıların Gemini'yı Arama geçmişlerine bağlamalarını sağlıyor ve bu da YZ yardımcının yanıtlarını şekillendirebiliyor.



Gelecek aylarda kullanıcıların Google Photos ve YouTube'u da bağlayabileceği belirtiliyor. Tıpkı Apple'ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında tanıtıp, bir türlü hayata geçirmeyi başaramadığı "gelişmiş" Siri gibi...



Google, bu hamlesi ile Apple karşısında önemli bir avantaj elde etmiş durumda.

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NASIL ÇALIŞACAK?



Kişiselleştirilmiş Gemini, gücünü Gemini 2.0 Flash modelinden alıyor. Kullanıcıların arama geçmişlerine erişime izin vermeyi elle yapması gerekiyor. Gemini Uygulamaları içerisine girip, "Personalization (experimental) Kişiselleştirme (deneysel)" seçeneğini işaretlemek gerekiyor.

Bu yapıldıktan sonra, Gemini Arama geçmişini analiz ediyor ve vereceği yanıtlara ekleyebileceği bağlam varsa, bunları da göz önüne alıyor.

Arama geçmişi sadece Google'ın gelişmiş modelleri yanıtı geliştireceğini düşünürse kullanılıyor. Özellik deneysel olduğu için, Google kullanıcı geri bildirimlerinin kendisi için önemli olduğunu belirtiyor.

PEKİ YA GİZLİLİK?



Arama geçmişinizde gezinen bir YZ modeli gizlilik endişeleri doğurabilir. Bu endişeleri gidermek için Google kullanıcıların tümüyle kontrol sahibi olduğunun altını çiziyor. Yani dilediğinizde Arama geçmişinizden Gemini'ın bağlantısını kesebiliyorsunuz.

Ayrıca, Gemini Arama geçmişi bağlantısını kullandığınızı gösteren bir görseli de açıkça sergiliyor ve yine kolayca bağlantıyı kesebilmenize olanak tanıyor.

KİMLER KULLANABİLİR?

Kişiselleştirilmiş Gemini, Gemini ve Gemini Advanced abonelerine, web üzerinden kullanımda sunuluyor. Mobil kullanımın da yakında sağlanacağı belirtiliyor. 18 yaşının altındaki kullanıcılar, Google Workspace ve Education kullanıcıları da bu özelliğe erişemeyecek.



Bu özellik uygulamalara erişim kazandığında, Gemini tam bir asistan olabilecek ve size günlük iş akışınızda yardım edebilecek. Apple, Apple Intelligence ile tam olarak bunu hedefliyordu, hatta tanıtımda "kişiselleştirilmiş zekâ" sistemi olacağı ifade ediliyordu.



Ancak Apple Intelligence şu an için kişisel bir asistana hiç benzemiyor. Özellikler Genmoji, Image Playground, Bildirim Özetleri, Yazım Araçları gibi şeylerle sınırlı.

Tüm bunları bir araya getirip, kişiselleştirilmiş YZ asistanlığı sağlayacak olan "gelişmiş Siri"nin ise 2027 yılına bile kalabileceği konuşuluyor.



Bu sebeple, Google'ın yaptığı tanıtım, rakibine büyük bir gol niteliği de taşıyor.