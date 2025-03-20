Google'dan Apple'a 499 dolarlık rakip

Haberin Devamı

Alphabet şirketine ait Google, Apple şirketinin alt seviye iPhone 16e'sinin satışa sunulmasından haftalar sonra çip ve pil ömrünü yükselterek ekonomik Pixel telefonunun yeniden tasarlanmış bir versiyonunu piyasaya sürdü.

Çarşamba günü duyurulan yeni Pixel 9a, geçen yılki Pixel 8a'nın fiyatına paralel olarak 499 dolar. Bu fiyat, Şubat ayında satışa sunulan ve iPhone 16'ya daha düşük kaliteli bir alternatif olarak konumlandırılan iPhone 16e'nin 599 dolarlık başlangıç fiyatıyla karşılaştırılıyor. Pixel 9a Nisan ayında mağazalarda satışa sunulacak.

Google'ın Pixel telefonları yapay zeka yetenekleri ve Google hizmetleriyle entegrasyonuyla bazı müşterilerin beğenisini kazanmış olsa da, cihazlar Apple ve Samsung Electronics Co. tarafından domine edilen premium segmentte hiçbir zaman önemli bir yer edinemedi. Ancak alt uç ürünler şirketin genel pazar payını yavaş yavaş genişletmesine yardımcı oldu ve IDC, Google'ın geçen yılın üçüncü çeyreğinde “şimdiye kadarki en yüksek akıllı telefon hacimlerini” kaydettiğini söyledi.

Haberin Devamı

Yeni iPhone 16e, Google'a alt seviye telefon alanında yeni bir rekabet sunuyor. Mevcut fiyat noktalarında Pixel 9a cihazı 16e'den yalnızca 100 dolar daha ucuz ve her iki ürün de Google telefonundaki üstün kamera dışında benzer özellikler sunuyor.

Pixel 9a, yükseltilmiş dahili bileşenlere ek olarak, geçen yıl tanıtılan üst düzey Pixel 9'un genel görünümüne uygun olarak kavisli yerine düz kenarlı yeni bir tasarım getiriyor.

Ayrıca önceki modellerdeki kamera çıkıntısını ortadan kaldıran düz bir arka yüze sahip. Telefonun arkasında iki kamera bulunuyor: 48 megapiksel ana sensör ve ultra geniş fotoğraflar için 13 megapiksel seçenek. Ana sensörün megapikselleri 8a'daki 64 megapikselden daha düşük, ancak Google sistemin aslında daha fazla ışık alacak şekilde geliştirildiğini söylüyor. Ayrıca makro odak modu da eklenmiş.

9a, 6,1 inç ekrandan 6,3 inç ekrana geçerek 8a'dan biraz daha büyük bir ekrana sahip. Karşılaştırmak gerekirse, iPhone 16e daha küçük bir 6,1 inç boyuta sahip.9a'nın paneli ayrıca 8a'daki 2.000 nit sınırına kıyasla açık havada 2.700 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Pil ömrü tek şarjla 24 saatten 30 saate çıkarıldı. Google, pil tasarruf modu ile 100 saate kadar dayanabileceğini söylüyor, bu da önceki 72 saatlik iddiaya göre bir gelişme.



Yeni model siyah, beyaz, açık mavi ve pembe renklerde sunuluyor. 9a aynı 128 gigabayt dahili depolama alanıyla 499$ başlangıç fiyatıyla ya da 256 gigabayt depolama alanıyla 599$ fiyatla sunuluyor. Bununla birlikte, şirket içi Tensor G3 işlemcisini yeni bir Tensor G4 ile değiştiriyor. Bu da onu şirketin işlemcisinin dördüncü nesil versiyonuna sahip ilk Pixel telefonu yapıyor. Diğer değişiklikler arasında IP67 standardından IP68'e geçerek geliştirilmiş su ve toz koruması yer alıyor.