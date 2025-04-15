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Google'dan Android cihazlara güvenlik güncellemesi: Otomatik yeniden başlatma

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#Google#Android#Güvenlik Güncellemesi
Googledan Android cihazlara güvenlik güncellemesi: Otomatik yeniden başlatma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 10:12

Google Android telefonları için yeni bir güvenlik güncellemesi getirdi. Buna göre Android telefonunuz "boşta kalırsa" yeniden başlayacak.

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Google Play hizmetlerine son gelen güncelleme ile Android yeni bir güvenlik özelliği kazanıyor. Bu özellik "üç gün boyunca kilitli kalan cihazların" otomatik olarak yeniden başlatılmasını içeriyor.

Google Play hizmetlerinde yenilik şöyle duyurulduÇ "Bu özelliğe sahip telefonlarda, cihazınız 3 gün boyunca kilitli kaldığında otomatik olarak yeniden başlatılır."

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"Telefon" ifadesiyle kastedilen şey telefon ve tabletleri içeriyor, ancak Android Auto, TV ve giyilebilirleri içermiyor.

Peki bu ne işe yarayacak? Cihazı yeniden başlatmak, onu "İlk Kilit Açımından Önceki" (BFU) durumuna getirecek, zira cihaz bu hâldeyken veriler şifrelenmiş kalıyor ve şifrelerinizi, biyometrik verilerinizi girmediğiniz için bunlara erişim daha zor oluyor.
"İlk Kilit Açımından Sonra" (AFU) durumunda ise tüm bu verilere erişim daha kolay oluyor.

Google Play hizmetleri 25.14 sürümü muhtemelen önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Android'in yeni otomatik yeniden başlatma özelliğinin tüm cihazlara ulaşması ise birkaç hafta sürebilir.

Google, özelliğin hangi Android versiyonlarında destekleneceği ya da kullanıcının özellikle ilgili yapabileceği ayarlara dair daha fazla bilgi paylaşmış değil.

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#Google#Android#Güvenlik Güncellemesi

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