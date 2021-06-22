Google durduruldu hatası neden olur? Google'da sorun mu var ve çöktü mü?

Google'da hata mı var sorusu pek çok kullanıcının gündemindeki konu olmaya başladı. Android sistemlerde yaşanan sorunlar dolayısıyla pek çok kullanıcı Google hatasının nedenini araştırmaya başladı. Peki, Google durduruldu hatası neden oluyor? Google çöktü mü? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Google'ın alt yapısını sağladığı Android cihazlarda yaşanan hata, belirli dönemlerde oluşan hatalı güncellemeler dolayısıyla yaşanabilmektedir. Google henüz bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak bu durumun belirli yöntemlerle çözümü bulunabilmektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Google durduruldu hatası için aşağıdaki linki değerlendirebilirsiniz;