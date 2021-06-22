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Teknoloji
Haber Giriş: 22.06.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

Google durduruldu hatası neden olur? Google'da sorun mu var ve çöktü mü?

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Google durduruldu hatası neden olur? Google'da sorun mu var ve çöktü mü?

Google durduruldu hatası kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Gece saatleri itibariyle pek çok Android cihazda yaşanan sorun dolayısıyla gözler Google çöktü mü sorusuna çevrildi. Google'da sorun mu var sorusuna cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden durumla ilgili yanıt aramaya başladı. Peki, Google'da sorun mu var? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Google'da hata mı var sorusu pek çok kullanıcının gündemindeki konu olmaya başladı. Android sistemlerde yaşanan sorunlar dolayısıyla pek çok kullanıcı Google hatasının nedenini araştırmaya başladı. Peki, Google durduruldu hatası neden oluyor? Google çöktü mü? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Google'ın alt yapısını sağladığı Android cihazlarda yaşanan hata, belirli dönemlerde oluşan hatalı güncellemeler dolayısıyla yaşanabilmektedir. Google henüz bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak bu durumun belirli yöntemlerle çözümü bulunabilmektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Google durduruldu hatası için aşağıdaki linki değerlendirebilirsiniz;

Google sürekli olarak duruyor hatasının çözümü
Google sürekli olarak duruyor hatasının çözümü

 

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