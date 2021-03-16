Google’a 5 milyar dolarlık ‘gizli izleme’ davası  

ABD merkezli teknoloji devi Google, bu sefer bir tazminat davası ile gündemde.

Chrome üzerinden kullanıcılarına ‘gizli mod’de arama yapma imkanı tanıyan şirketin adından da anlaşılabileceği üzere gizlilik vadeden bu alanda bile kullanıcılarını izlemesi mahkemeye taşındı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde açılan davada teknoloji devinin 5 milyar dolar tazminat ödemesi isteniyor.

‘Gizli mod’ ile şirketin taahhüdünü yerine getirmediğini ve kullanıcılarını burada bile izlediğinin altını çizen davacı Google'daki bir açık nedeniyle bu bilgilerin dışarı sızdığı öne sürüyor.

MAĞDURLARA 5 BİN DOLAR ÖDEME

Google’ı mahkemeye veren davacı 5 milyar dolarlık tazminatın kazanılması durumunda her mağdur kullanıcıya 5 bin dolarlık ödeme yapılmasını ön görüyor.

GOOGLE’DAN AÇIKLAMA

Kullanıcılarına davacı tarafın iddia ettiği gibi bir taahhüdü olmadığını belirten Google, üçüncü parti internet sitelerinin bu modda kullanıcıları takibe devam edebileceğin altını çizdi.

Google sözcüsü Jose Castaneda Engadget'e verdiği demeçte şu ifadelere yer veri:

Chrome'da yer aangizli mod, kullanıcılara tarayıcınıza veya cihazınıza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunar. Yeni bir gizli sekme açtığınız her seferinde açıkça belirttiğimiz gibi, web siteleri oturumunuz sırasında göz atma etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir.”