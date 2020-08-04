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Teknoloji
Haber Giriş: 04.08.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Google, Zoom bağlantı davetlerine sızmaya başladı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google, Zoom bağlantı davetlerine sızmaya başladı
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Google, rakibi Zoom'dan kullanıcı çalabilmek için Zoom konferans davetlerinin olduğu e-postalara Google Meet bağlantı adresleri eklemeye başladı.

Pandemi sürecinde kullanımı hızla artan video konferans uygulamaları arasında çetin bir mücadele yaşanıyor. Zoom, milyonlarca yeni aboneyi bu süreçte kazanmayı başarırken Google ise rekabetten geri kalmamak için Google Meet'i ön plana çıkarmaya çalışıyor.

Bu kapsamda yeni yollara başvuran Google, önce Google Meet'i Gmail çatısı altına ekledi ve Gmail uygulaması üzerinden kolayca kullanıcıların Google Meet platformunu kullanabilmesi hedeflendi.

Şimdi ise bazı kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda Google'ın Zoom bağlantısının bulunduğu davet e-postalarına sızdığı ve bu e-postalara Google Meet link eklediği ortaya çıktı.

Google, Zoom bağlantı davetlerine sızmaya başladı

Kullanıcılara Zoom davetinin yollandığı bir e-postada aynı zamanda Google Meet linki yer alıyor ve kullanıcıların buradan da video konferans yapabileceğine yönelik bir yönlendirme yapılıyor. Ancak daveti yollayan kullanıcıların elbette Google Meet linkinden hiç haberi yok.

Windows'un mail istemcisi üzerinden yollanan davetler üzerinde bu eklemeyi yapan Google, bu şekilde Zoom'dan kullanıcı almayı hedefliyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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