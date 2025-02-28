Google ve Microsoft'un ardından Amazon da kuantum yarışına katıldı

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ABD'li teknoloji devi Amazon'un kolu olan Amazon Web Services (AWS), ilk nesil kuantum hesaplama çipi Ocelot'u duyurdu.

California Teknoloji Enstitüsü'nün AWS Kuantum Hesaplama Merkezi tarafından geliştirilen yeni çip, kuantum hata düzeltmesinin uygulama maliyetlerini yüzde 90'a kadar azaltabiliyor.

AWS kuantum donanımı başkanı Oskar Painter, "Pratik kuantum bilgisayarları yapacaksak, kuantum hata düzeltmesinin önce gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Ocelot ile yaptığımız da bu," dedi.

Kuantum araştırmaları kritik bir yeni alan olarak görülüyor ve hem ABD hem de Çin bu alana büyük yatırımlar yapıyor. Washington da hassas teknolojinin ihracatına kısıtlamalar getiriyor.

Microsoft, geçen hafta çevre kirliliği ile mücadeleden yeni ilaçlar geliştirmeye kadar her şeyi değiştirebileceğini söylediği kendi kuantum çipini tanıttı.

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Google, Aralık ayında, hesaplama hatalarını önemli ölçüde azalttığını ve geleneksel bir süper bilgisayarın milyonlarca yıl süreceği karmaşık bir hesaplamayı dakikalar içinde gerçekleştirdiğini iddia ettiği Willow kuantum çipini sundu.

1 veya 0 değerlerini temsil eden bitleri kullanan geleneksel bilgisayarların aksine, kuantum bilgisayarları aynı anda birden fazla durumda bulunabilen kuantum bitlerini veya "kübitleri" kullanıyor. Kuantum bilgisayarları karmaşık problemleri geleneksel bilgisayarlardan kat kat daha hızlı çözme potansiyeline sahip.

Kuantum hesaplamadaki en büyük zorluklardan biri, kübitlerin titreşimler, ısı ve elektromanyetik girişim gibi çevresel bozulmalara karşı hassasiyetidir ve bunların hepsi hesaplama hatalarına neden olabilir. Ocelot çipi, AWS'nin geleneksel yaklaşımlara kıyasla kuantum hata düzeltmesi için gereken kaynakları beş ila 10 kat azaltabileceğini iddia ettiği tasarımıyla bunu ele alıyor.

Painter, "Kuantum hesaplamayla şu anda bir nevi vakum tüpü günlerindeyiz. Bu devasa makineleri üretiyoruz ve bunları daha etkili bir şekilde ölçeklendirmek için daha iyi, daha küçük, daha kaynak verimli bileşenler elde etmenin yollarını bulmaya çalışıyoruz" dedi.