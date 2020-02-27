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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 12:05,Son Güncelleme:/

"Google ve Microsoft Çin’deki üretimlerini Güneydoğu Asya’ya taşıyor"

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"Google ve Microsoft Çin’deki üretimlerini Güneydoğu Asya’ya taşıyor"
Fotoğraf: Alamy
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Japonya’nın ulusal gazetesi Nikkie, ABD merkezli Google ve Microsoft’un Covid-19’un yayılmaya devam etmesi sebebiyle Çin’deki üretimlerini gittikçe artan ölçüde Güneydoğu Asya’daki ülkelere kaydırdığını bildirdi.

Alınan bilgilere göre, Google en yeni akıllı telefonunu Pixel 4A’nın üretimine Nisan’da, ilerleyen aylarda da Pixel 5’in üretimine kuzey Vietnam’da başlamayı planlıyor. 

Ayrıca, Microsoft da Vietnam'daki bazı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını Vietnam’da üretmeye başlayacak. Geçen sene, birçok teknoloji şirketi, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin artması ve anlaşmazlıktan kaynaklanan tarifeler nedeniyle ürünlerinin üretimi için başka ülkeleri düşünmeye başlamıştı.

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