Google TV uygulaması geri geldi

Google yaptığı açıklamada Google Play Filmler ve TV olarak adlandırılan platformun ismini ‘Google TV’ olarak değiştirdi. Aslında pek de yabancısı olmadığımız bu isim 2014 yılına kadar Google tarafından kullanılıyordu.

Yapılan isim değişikliği ABD kullanıcılarına yansısa da diğer ülkelere ne zaman yansıyacağı hakkında bilgi verilmedi. Google TV uygulaması öncelikli olarak Android telefonlarda indirilebilecek.

Google TV ile birlikte Yeni Chromecast with Google TV de geldi. Uzaktan kumanda televizyonunuza HDMI üzerinden bağlanıyor ve sesi algılayabiliyor. Aynı zamanda kumanda da ‘YouTube’ ve ‘Netflix’ tuşları da mevcut. Uzaktan kumanda da tıpkı Google TV gibi ilk olarak ABD’deki kullanıcılara sunuldu.

Google yaptığı bu değişiklikle tüm hizmetlerini tek çatı altında toplamaktan vazgeçtiğini gösteriyor. Yapılan bu değişikliğin ardından kullanıcılar gözünü diğer uygulamalara çevirdi. Google Play’in diğer uygulamalardaki olası değişiklikleri de beklenmeye başladı.