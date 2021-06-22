Google sürekli olarak duruyor hatası neden oluyor? Android cihazlarda sistem hatası

Google sürekli duruyor hatası, daha önce de Android kullanıcılarının karşısına çıkan sorunlar arasında yer almıştı. Belirli yöntemler ile çözüm sağlanabilen Google sürekli duruyor hatası, akıllı cihaz kullanıcılarının karşılaştığı olumsuzluğu sona erdirebiliyor.

GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ

İlk yöntem olarak aşağıdaki adımı deneyebilirsiniz;

Ayarlar > uygulamalar > uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.

Bu yöntem işe yaramaz ise;

1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın. Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun. Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun. Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun. Ardından, Verileri temizle'ye dokunun. Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.

2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın

Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.

Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun. Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun. Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Telefonunuzdan “Ayarlar”a gidin

“Uygulamalar”a gidin

Google Play Store’u bulun

Uygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin

Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına tıklayarak “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın

Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın

Çalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa aşağıdaki diğer yöntemleri deneyin.

Ek Adımlar ( Yukarıdaki adımlardan sonra sorun çözülmezse aşağıdaki adımları deneyiniz)

Play Store güncellemelerinin yüklemesini kaldırın ve güncellemeleri yeniden yükleyin

Güvenilir bir kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun. Android telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar uygulamanızı Uygulamalar'ı açın. Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun. Ekranın üst kısmındaki üç çizgiden Diğer Güncellemeleri kaldır'a dokunun. Play Store uygulamasını fabrika sürümüne geri döndürmek isteyip istemediğiniz sorulursa Tamam'a dokunun.

Google Hesabını Tekrar Ekleyin

“Ayarlar”ı açın

“Hesaplar”a girin

Google’ı seçin

Google hesap adınızı seçin ve sağ üstte 3 noktalı kısımdan “Hesabı Kaldır”ı seçin

Telefonu yeniden başlatın

Hesabınızı yeniden ekleyin

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