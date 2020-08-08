Google Shopping Türkiye’de neden kapanıyor?

Google’dan yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’na Alışveriş Karşılaştırma Sitelerine (AKS) eşit davranması amacıyla sundukları tedbirlerin yeterli görülmediği belirtildi. Ayrıca Google, bu tespitlerin Avrupa’da 3 yıldır başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtiyor. Google’ın bu iddiasının aksine Avrupa’da sular durulmuyor. Alışveriş Karşılaştırma Siteleri (AKS) hala yapılan düzenlemelerin adil rekabeti sağlamaktan uzak olduğunu yetkili kurumlara bildirip shopping reklamlarından hala trafik çekemediklerini, buna ek olarak reklam ajanslarının da ürün karşılaştırma servisi sunmamalarına rağmen reklam ajanslarının da bu alanda kendileriyle rekabete girdiğini belirtiyor.

KONUYLA İLGİLİ YAPILAN İSTATİSTİKLER ŞAŞIRTIYOR

Yapılan bağımsız bir araştırmada Google Shopping Unit içindeki reklamların %48,9’unda Google, %35.1’inde dijital reklam ajanslarının ve sadece %13.8’inde AKS’lerin trafik aldığı tespit edilmiştir.

Search Engine Journal tarafından açıklanan bağımsız bir araştırmada Google arama sonuç sayfasının %41’i Google ürünleriyle doldurulduğu tespit edilmiştir. Bu oran sayfanın en çok tıklama alan en üst kısmına (sayfanın ilk %15’lik bölümü) oran %63’e çıkmaktadır.

Seoart CEO’su Oktay Çomak, Google’ın platformun sahibi olmasının yanı sıra, platform içindeki en baskın oyuncu olmasının da verdiği güç ile hem tüketiciyi hem de rakiplerini manipüle edecek düzenlemeleri hayata geçirebilecek güçte olduğunu söylüyor.

"GOOGLE'IN KARARI E-TİCARET YÖNETİCİLERİNİN SEO'YA YATIRIM YAPMASINA NEDEN OLACAK"

Google Shopping’in kaldırılmasının etkileri üzerine görüş bildiren Çomak, “Google Shopping’in kalkmasıyla internet üzerinden alışveriş yapmak isteyen ve ürününü internetten satmak isteyenlerin hayatlarında ciddi değişimler olacak, çünkü google alışverişe karar veren kullanıcılara artık organik sonuçların ağırlıklı olduğu bir tercihe yönelecek.



SEOART CEO'su Oktay Çomak



Tüketiciler, arama sonuç sayfasında daha fazla organik sonuç görecektir. Organik sonuçların görünürlüğünün artması tüketiciler için oldukça olumlu bir sonuç doğuracaktır. Tüketici, Google Shopping’de kalite puanına ek olarak en çok para veren e-ticaret sitesinin reklamını görürken, organik sonuçlarda ise aradıkları kelimeyle en alakalı ürünün/içeriğin bulunduğu web sayfasını görecektir. Bu durum E-ticaret siteleri pazarlama faaliyetlerini yeniden gözden geçirmesine sebep olacak, e-ticaret yöneticilerin SEO (arama motoru optimizasyonu) yatırım yapmalarına ve daha fazla odaklanmalarına sebep olacak.

Bu da yine tüketicinin yararına bir gelişmedir. Web sayfalarının içeriklerinin zenginleşmesi tüketiciye daha kaliteli bir hizmet sağlayacaktır. SEO’ya ek olarak e-ticaret siteleri, Google Shopping reklamlarından elde ettikleri site trafiğini telafi etmek için Google Adwords, sosyal medya reklamcılığı, marka yatırımlarına daha fazla bütçe harcamaya başlayacaklar.” dedi.

"AVRUPA BİRLİĞİ GOOGLE'A SON 4 YILDA 8.21 MİLYAR EUROLUK CEZA KESTİ"

E - Ticaret ve SEO dünyasının bu kararı nasıl karşılayacağı merak konusu oluyor. Oktay Çomak, Google’ın rekabet konusunda Avrupa Birliğinden de ceza aldığını ve tüketicilere rekabete uygun ortam sağlamadığı için çeşitli sebeplerle Avrupa Birliği, Google'a son 4 yılda 8.21 milyar euroluk ceza kestiğini belirtiyor.

Çomak açıklamasında, “Rekabet Kurumu, internet ortamının en büyük arama motoru ve reklam veren kuruluşu olan Google'a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verdi. Rekabet Kurumu, 2019 Mart ayı başında Google hakkında "yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Fakat Google, Avrupa Birliğinden aldığı cezayı ve düzenleme çalışmalarını kabul ederken Türkiye’nin benzer kararlarına karşı Türkiye’den çekilme kararı almıştır” dedi.

Kullanıcıları olumsuz deneyimi yaşayacaklar mı sorusuna ise;



“Kullanıcıların en iyi deneyimi amaçlayan Alışveriş Karşılaştırma Siteleri’ne daha fazla rağbet edeceğini ve pazar yerlerinin de trafik çekmek amacıyla kullanıcı alışkanlıklarına daha fazla odaklanacağını düşünüyorum. Türkiye’de e-ticaret kullanıcıları ekonomik fiyat tahminlemesi, doğru ürün anlatımı ve kullanıcı görüşlerine göre inceleme alışkanlığını farklı karşılaştırma sitelerinde deneyimlemeye devam edecek. Bu da karşılaştırma sitelerinin daha yüksek oranda organik trafiğinin artmasına ve daha iyi kullanıcı deneyimine sahip olmalarına sebep olacaktır.” açıklamasında bulundu.



"GOOGLE'IN BU KARARININ 2020 YILI İÇİNDE DEĞİŞMESİ ÇOK ZOR"

Google daha önce farklı ürünleri içinde Türkiye’den çekilme kararı açıklamış ve alt yapı değişiklikleri yaparak devam etme kararı almıştı. Aynı durumu Google Shopping için yapıp, yapmayacağı ise en büyük merak edilen konu… Çomak bu durum ile ilgili, “Shopping’in Türkiye’den çekilmesi pandemi sonrası %40 artan Türk E-Ticaret hacminde yerel sitelerin daha fazla kazanmasına sebep olacağı ortadayken ciddi bir reklam gelirini de bırakmış oluyor. Çok hızlı bir şekilde bu servisi düzenlemeler yaparak tekrar aktif etmesinin çok zor olacağını, en azından 2020 yılı içinde tekrar gelmeyeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

GOOGLE'DAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA NEYDİ?

“Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu Google’ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumu’na (RK), satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS’lere Google Alışveriş’le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa’da 600’den fazla AKS’nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor.



Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz. Bu nedenle, faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürebilmek ve müşterilerimize hazırlık yapabilmeleri için yeterli süreyi sağlamak amacıyla, maalesef 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Alışveriş reklamlarını Google’ın Türkiye’deki arama sayfalarından kaldıracağız. Bu bizim için kolay alınmış bir karar değil; bunun tüketiciler, satıcılar ve AKS’ler için daha az seçeneğe ve daha düşük kalite deneyimine sebep olacağına inanıyoruz. Uygulanabilir bir çözüm bulmak için RK ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. “ oldu.

Satıcıların ürünlerini tanıtmak için kullanılan, reklam verenlerin oldukça sıklıkla tercih ettiği Google Shopping internetten aranılan ürünlere hızlı ve kolay biçimde ulaşılmasını sağlıyor.

Google, küçüklü büyüklü binlerce satıcı için fayda sağlayan bu hizmet hem arama sonuçlarında bir snippet olarak hem de arama sonuçları sekmeleri arasında “Alışveriş” sekmesi altında yer alır ve ortalama reklam verilerine göre %20 daha etkili olmakta.

Daha düşük dönüşüm maliyeti sunan ve dönüşüm miktarını arttıran bu özel reklam kanalı hakkında Google’ın yaptığı açıklama Türkiye için önemli değişim demek. 10 Ağustos 2020 tarihinde Rekabet kurumu ile anlaşma yapmak istemeyen Google, Türkiye’den çekilme kararı aldı. Bu açıklamanın arkasındaki nedenlere daha yakından bakmak faydalı olacaktır.