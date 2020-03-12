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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 12.03.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

Google Play tüm telefonlarda kararıyor

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Google Play tüm telefonlarda kararıyor
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Android telefonların vazgeçilmezi olan Google Play Store'da bir dizi telefon modelinde başlayan gece modu özelliği, tüm telefonlar için de aktif hale getirildi.

Google Play Store, görünüm itibariyle yeni seçeneklerini kullanıcılarına sunuyor. Açık, koyu ve otomatik olmak üzere üç farklı seçenekle karşılaşacak olan kullanıcılar, gece modu seçimini diledikleri zaman yapabilecekleri gibi otomatik ayarı seçtiklerinde Google Play Store bunu kendi başına yapacak ve uygun saat geldiğinde gece moduna girecek veya bu moddan çıkış yapacak.

Google Play Store'da gece moduna geçiş yapmak da oldukça kolay. Öncelikle Play Store'u açın; ardından sağ üst kısımda göreceğiniz üç çizgiye dokunup yan sekmeyi açarak devam edin. Sonrasında ayarlar butonuna dokunun. Ayarlar sekmesinden de Tema butonuna girin. Ekrana gelen 'Koyu' seçeneğine dokunduktan sonra gece modunun aktif hale geldiğini göreceksiniz. 

Pek çok uygulama gece moduna geçiş yaparken, son olarak Messenger, Instagram ve hatta WhatsApp gece moduna geçiş yaptı. Google Play Store ise gece moduna geçiş yapan son platform oldu.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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