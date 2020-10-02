Google Pixel 5 tanıtıldı: İşte merak edilen özellikleri

Google, Made by Google ismini verdiği özel bir etkinlik çerçevesinde yeni akıllı telefonu Google Pixel 5'in duyurusunu yaptı. Uzun süredir fotoğrafları internete sızan ve bu sayfalardan sizlerle paylaştığımız Google Pixel 5, aslında daha çok kameraya odaklanmış bir telefon izlenimi veriyor.

Arka yüzünde ikili, ön yüzünde ise tek kamera kurulumu bulunan telefonun ana kamerası 12.2 MP çözünürlüğünde görüntü alırken, 77 derece de görüş alanına sahip. Arka yüzdeki ikinci kamera ise 16 MP çözünürlüğünde görüntü alıyor ve 107 derece görüş alanına sahip. Ön yüzde ise f/2.0 diyafram 8 MP kamera mevcut.

Gece Görüşü ve Porte özellikleriyle de dikkatleri üzerine çeken telefon, Gece Görüşü modu açık olduğunda portre çekimlerinde oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Işığın yetersiz olduğu ortamlarda portre fotoğraf çekimi pek mümkün olmazken, Google Pixel 5'in bunu yapabiliyor olması önemli bir detay.

Uzaktaki bir nesneyi de Super Res Zoom özelliğiyle yakın eden cihaz, bunun için ayrıca telefoto lensine ihtiyaç duymuyor.

Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android 11 kurulu olarak gelen Google Pixel 5, 6 inç ekran büyüklüğüne sahip. Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden gücünü alan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza yer alıyor. Grafik tarafında Adreno 620'nin güç verdiği cihaz, 4080 mAh kapasiteli batarya kullanıyor.

151 gram ağırlığındaki telefonun Türkiye'de satışı ise olmayacak.



