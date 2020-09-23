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Teknoloji
Haber Giriş: 23.09.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Google Pixel 5 geliyor: Tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Pixel 5 geliyor: Tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı
Fotoğraf: WinFuture
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Google'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu Google Pixel 5 için geri sayım sürüyor. Diğer yandan telefon henüz duyurulmamış olmasına rağmen tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı bile.

Google Pixel 5 için geri sayım sürüyor; ancak pek çok özelliği de ortaya çıktı bile. 6 inç Full HD+ OLED ekranla gelmesi beklenen Google'ın yeni telefonu, HDR desteğine de sahip olacak. 90 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çeken ürün, aynı zamanda ekran panelini de Gorilla Glass 6 cam kaplamayla koruyor ve darbelere karşı hayli dayanıklı bir yapıya sahip.

Ön kamerası sol üst köşede yer alan Google Pixel 5'te kamera ekrana gömülü olarak geliyor. Diğer yandan ön kamera 8 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.

IP68 sertifikasına sahip olması sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan ürün, arka yüzünde ise çift kameraya sahip. 12.2 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen Sony imzalı ana kamera kullanan Google Pixel 5, aynı zamanda daha geniş bir çekim olanağı sunan 16 MP geniş açılı sensöre de sahip.

5G desteğiyle gelmesi beklenen telefon, Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden gücünü alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla gelen ürün, 4080 mAh kapasiteli batarya kullanıyor ve kutusunun içeriğinde 18W hızlı şarj adaptörü bulunuyor.

Cihazın fiyatının ise 736 dolar olması bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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