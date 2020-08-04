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Teknoloji
Haber Giriş: 04.08.2020 - 08:30,Son Güncelleme:

Google Pixel 4a tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Pixel 4a tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Google, beklendiği gibi yeni akıllı telefonu Google Pixel 4a'yı duyurdu. İşte telefonun öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

Google, orta-üst segmentte yer alan yeni akıllı telefonu Google Pixel 4a'yı duyurdu. 143 gram ağırlığında olan telefon, 5.81 inç ekran büyüklüğüne sahip. 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, Android 10 işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkacak.

128 GB dahili hafızaya sahip olan telefonda microSD kart desteği ise bulunmuyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden alan Google Pixel 4a'nın arka yüzünde 12.2 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen tek bir kamera bulunuyor. Ancak bu kamera ile 4K 30 FPS çözünürlüğünde video kaydı yapabilmek de mümkün.

Google Pixel 4a tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Telefonun ön yüzünde ise 8M kamera bulunuyor ve 1080p HD video kaydı mümkün hale geliyor.

3.5mm kulaklık yuvasını üzerinde barındıran Google Pixel 4a, 3140 mAh kapasiteli batarya kullanıyor. 18W hızlı şarj teknolojisine sahip olan ürünün fiyatı ise 340 euro oldu.

Ürünün Türkiye'de satışı olmayacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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