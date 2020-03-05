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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:09,Son Güncelleme:/

Google Pixel 4a resmen geliyor! Çalışırken görüntülendi

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Google Pixel 4a resmen geliyor! Çalışırken görüntülendi
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Google'ın Pixel 4 serisinin ardından beklenen yeni geçiş telefonları Pixel 4a ilk kez çalışırken görüntülendi. Peki yeni Google telefonu, hangi özelliklerle geliyor?

Google Pixel 4'ün satışa çıkmasıyla birlikte Google büyük umutlar bağlamış; ancak Pixel 4 satış rakamları beklentinin oldukça altında kalmıştı. Şirket, şimdi de Google Pixel 3'ten sonra yaptığı gibi yeni bir 'a' serisini ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Google Pixel 4a adını taşıması beklenen yeni telefonun ilk görüntüsü de ortaya çıktı. Telefonun ön yüz tasarımının net bir şekilde görüldüğü fotoğrafta cihazın ekrana gömülü ön kamera kullandığı dikkat çekiyor.

Google Pixel 4a, Snapdragon 710 işlemcisinden güç alacak. Kamera tarafında ise Google Pixel 4 serisi ile benzer sonuçlar elde edeceği tahmin ediliyor. Pixel 3a da orta segment bir telefon modeli olsa da kamera tarafında çoğu amiral gemisi ile benzer sonuçlar vermeyi başarıyordu.

Google Pixel 4a resmen geliyor Çalışırken görüntülendi



Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan; ancak koronavirüs nedeniyle iptal edilen Google i/o etkinliğinde tanıtılması beklenen telefon için şirketin ayrıca bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. 

ViewSonic monitör incelemesi Oyun monitorleriyle yakından tanınan bir isim olan ViewSonic’in yeni monitorü VX2758-C-mh Doom oynadık.
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