Google Pixel 4a ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu

En yeni Android güncellemelerini ilk alan telefon serisi olan Google Pixel, bugüne dek pek çok farklı modelde karşımıza çıktı. Son olarak Google Pixel 4 ile raflardaki yerini alan ürün şimdi de Google Pixel 4a modeliye geliyor.

Google Pixel 4 serisine göre daha uygun bir fiyat etiketine sahip olması beklenen ürün, 3 Ağustos Pazartesi günü duyurulacak. O gün geldiğinde ürünün özellikleri ve fiyatını net bir şekilde öğrenmiş olacağız; ancak Google'a yakın kaynaklardan gelen bilgiler sayesinde cihazın muhtemel özellikleri ortaya çıktı bile.

5.81 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen Google Pixel 4a, Full HD+ OLED ekranla geliyor. HDR desteği de sunan üründe 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730 işlemci yer alırken, grafik birimi olarak da Adreno 618 GPU dikkat çekiyor.

Ürün, iki farklı model olarak karşımıza çıkıyor: Biri 64 GB diğeri de 128 GB dahili hafızaya sahip olması beklenen ürünlerin her ikisinde de 6 GB RAM kullanılıyor.

Arka yüzünde LED flaşla birlikte 12.2 MP çözünürlüğünde kamera yer alırken, bu kameranın OIS desteği de bulunuyor ve 4K video kaydı yapabiliyor. Cihazın ön kamerası da ultra geniş açıya sahip ve 8 MP çözünürlüğünde görüntü yakalayabiliyor.

Çift SIM kart desteğine sahip olan Google Pixel 4a'nın üzerinde 3.5mm kulaklık yuvasının bulunması ise dikkatlerden kaçmıyor.

18W hızlı şarj desteğiyle gelen ürünün tahmini fiyatı ise 349 ila 399 dolar.



