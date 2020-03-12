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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Google Pixel 4a ne zaman satışa çıkıyor? Fiyatı ne olacak?

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Google Pixel 4a ne zaman satışa çıkıyor? Fiyatı ne olacak?
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Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinin ardından Pixel 5 öncesi geçiş telefonu olan Google Pixel 4a ortaya çıktı, fiyatları da belli oldu. Google Pixel 4 serisini pahalı bulan kullanıcılar, bu geçiş telefonlarını uzun süredir bekliyordu.

Google Pixel 4 serisinin satışa sunulmasıyla birlikte beklentilerin aksine büyük ilgi görmeyen telefon, Google cephesinde hayal kırıklığı yaratırken, cihazların donanım seviyesine karşın yüksek fiyata sahip olmasının kullanıcıları telefondan uzaklaştırdığı görüşü hakim. Pixel 3 serisine göre kayda değer bir fark koymayan Pixel 4'ün ardından şansını yeniden deneyecek olan Google, bu kez Google Pixel 4a ve Pixel 4a XL ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Reklam panolarında boy göstermeye başlayan Google Pixel 4a, ekranında gömülü kamera ile gelecek ve selfie kamerası sol üst köşede bulunacak. İnce bir çerçeveye sahip olan cihazın fiyatı ise 399 dolar olarak belirlendi. Google Pixel 4'e kıyasla çok daha uygun bir fiyatla gelen cihaz, Google'ın yeni kozu olacak.

Google Pixel 4a'nın diğer teknik özellikleri ise paylaşılmadı. Cihazın önümüzdeki aylarda resmi duyurusunun yapılması planlanıyor. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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