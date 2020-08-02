Google Pixel 4a ne zaman çıkacak? Özellikleri nasıl olacak?

Google, Pixel 4a model yeni akıllı telefonu için son hazırlıklarını yapıyor. Şirket, henüz resmi duyurusunu yapmamış olsa da, Google'a yakın kaynaklardan sızan bilgiler ışığında Google Pixel 4a'nın özellikleri ortaya çıktı bile.

5.81 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Full HD+ HDR ekran çözünürlüğüne sahip ve OLED ekran teknolojisini kullanıyor. Ağırlığı 144 gramı geçmeyen ürün, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor. Google Pixel 4a'da 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza yer alırken, ürünün hem 4G hem de 5G olmak üzere iki farklı modeli bulunacak. Elbette 5G desteğine sahip olan modelin fiyatı biraz daha yüksek olacak.

Cihazın arka yüzünde tek kamera konumlandırılıyor. Bu kamera da 12.2 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, kamera aynı zamanda f/1.7 diyafram genişliğinde bulunuyor. Telefonun 4K 30 FPS video kayıt desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Cihazın ön yüzünde ise 8MP kamera var; ancak 4K video kayıt desteği bu kamerada elbette bulunmuyor.

3140 mAh kapasiteli bataryasıyla gelen ürünün 4G'li modeli 349 dolardan, 5G destekli olan modeli de 499 dolardan satışa sunulacak.



