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Teknoloji
Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:53,Son Güncelleme:

Google Pixel 4A ilk kez görüntülendi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Pixel 4A ilk kez görüntülendi
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Google'ın Pixel 4 ve Pixel 4 XL telefonlarından sonra beklenen yeni modeller ilk kez görüntülendi. Google Pixel 4a'nın resmi görselleri yayınlanırken, özellikleri de kısmen belli oldu.

Google, ana Pixel serisi telefonlarına ek olarak 'a' soyadlı özel modeller de ekliyor ve cihazlar daha uygun fiyatlarla geliyor. Pixel 3 serisinde karşımıza çıkmaya başlayan bu ara modeller, Pixel 4 serisinde de hayat buluyor.

Google Pixel 4a ve 4a XL ismini taşıyan bu cihazlardan 4a modeli, net bir şekilde görüntülendi. 5.81 inç büyüklüğünde AMOLED ekran kullanan telefonun ön yüzünde 8 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera yer alırken, arka yüzde ise 12.2 MP kamera bulunuyor ve OIS ile güçlendirilen Sony IMX363 sensör, ana kameraya eşlik ediyor.

Google Pixel 4A ilk kez görüntülendi

Telefonun arka ortasında parmak izi tarayıcıya yer veren Google, 3080 mAh kapasiteli bataryayı bu modele dahil etmiş. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Google Pixel 4a'nın fiyatının iser 300 ila 400 dolar arasında olması bekleniyor.

Google Pixel serisi telefonların Türkiye'de doğrudan satışı bulunmuyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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