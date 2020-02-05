Google Pixel 4 satışları dünya devini hayal kırıklığına uğrattı

Google'ın yeni akıllı telefon serisi Pixel 4 ve Pixel 4 XL, beklentilerin aksine hayli düşük satış rakamına imza attı. Her ne kadar Google, satış rakamlarıyla ilgili detaylı bir bilgi paylaşmamış olsa da, Alphabet'in 2019 yılı üçüncü çeyreğine ait mali sonuçlarını paylaştığı tabloda telefon satışlarının şirkete yaramadığı açıkça görülüyor.



Alphabet CEO'su Sundar Pichai, gerçekleştirdiği bir basın toplantısında Google Nest Mini ve Nest Hub Max ürünlerinin iyi bir tatil dönemi geçirdiğini söyledi. Ayrıca, geçen yıl Google Pixel 3a serisi oldukça iyi sattı. Yani Google Pixel 4 serisine rağmen, kullanıcıların azımsanmayacak bir kısmı, önceki geçiş telefonu olan Google Pixel 3a serisini satın almaya devam ediyor.



GOOGLE PIXEL 4 ve GOOGLE PIXEL 4 XL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 4 teknik özellikleri:

Ekran: 5,7 inç, FHD+, 444 ppi, 19:9, 90 Hz, OLED ve Ambient EQ otomatik renk ayarlama desteği

Boyut ve ağırlık: 68,8 x 147,1 x 8,2 mm ve 162 gram

Batarya: 2.800 mAh, 18 W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj kullanımı

Kameralar: 12,2 MP, f/1,7 ana kamera, OIS desteği, 77 derece görüş açısı ve 16 MP f/2,4 telefoto lens, OIS desteği, 52 derece görüş açısı

RAM: 6 GB

Depolama: 64 ve 128 GB

İşlemci: Snapdragon 855

Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka), IP68 sertifikası

Diğer: Çift SIM kart, Pixel Neural Core yardımcı işlemci, Motion Sense radar sensörü





Google Pixel 4 XL teknik özellikleri:

Ekran: 6,3 inç, QHD+, 537 ppi, 19:9, 90 Hz, OLED ve Ambient EQ otomatik renk ayarlama desteği

Boyut ve ağırlık: 75,1 x 160,4 x 8,2 mm ve 193 gram

Batarya: 3.700 mAh, 18 W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj kullanımı

Kameralar: 12,2 MP, f/1,7 ana kamera, OIS desteği, 77 derece görüş açısı ve 16 MP f/2,4 telefoto lens, OIS desteği, 52 derece görüş açısı

RAM: 6 GB

Depolama: 64 ve 128 GB

İşlemci: Snapdragon 855

Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka), IP68 sertifikası

Diğer: Çift SIM kart, Pixel Neural Core yardımcı işlemci, Motion Sense radar sensörü



