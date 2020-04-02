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Teknoloji
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:09,Son Güncelleme:/

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL satışları durduruldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr

Google'ın Pixel 4 serisi öncesi kullanıcılarıyla buluşturduğu Pixel 3 ve Pixel 3 XL model telefonların satışı sonlandırıldı. Peki Google, satışları neden bitirdi?

Google'ın 2018 yılında satışa sunduğu ve kendi ürettiği Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin satışı alınan yeni bir kararın ardından durduruldu. Cihazın stoklarda tükenmesi nedeniyle satışı durdurulan ürünün yeniden satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmezken, şimdi gözler duyurulması beklenen yeni Pixel serisi telefonlara çevrilmiş durumda.

Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden güç alan Pixel 3 serisi, 4 GB RAM kullanıyor ve 64/128 GB dahili hafıza sunuyor. Cihazların donanım özellikleri gayet iyi durumda olduğundan piyasada bulunan en iyi fiyat/performans telefonları arasındaydı.

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL satışları durduruldu

Cihazın internet üzerinden başka kanallar aracılığı ile satışı halen sürerken, Google yeni telefonlarını duyurana dek Pixel 4 serisi ile yola devam edecek gibi görünüyor.

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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