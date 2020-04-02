Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL satışları durduruldu

Google'ın 2018 yılında satışa sunduğu ve kendi ürettiği Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin satışı alınan yeni bir kararın ardından durduruldu. Cihazın stoklarda tükenmesi nedeniyle satışı durdurulan ürünün yeniden satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmezken, şimdi gözler duyurulması beklenen yeni Pixel serisi telefonlara çevrilmiş durumda.

Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden güç alan Pixel 3 serisi, 4 GB RAM kullanıyor ve 64/128 GB dahili hafıza sunuyor. Cihazların donanım özellikleri gayet iyi durumda olduğundan piyasada bulunan en iyi fiyat/performans telefonları arasındaydı.



Cihazın internet üzerinden başka kanallar aracılığı ile satışı halen sürerken, Google yeni telefonlarını duyurana dek Pixel 4 serisi ile yola devam edecek gibi görünüyor.



