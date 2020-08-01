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Teknoloji
Haber Giriş: 01.08.2020 - 14:16,Son Güncelleme:

Google Pixel 2 için destek sona eriyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Pixel 2 için destek sona eriyor
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Google, Android 11 güncellemesini yayınladıktan sonra Google Pixel 2 için artık yeni bir güncelleme çıkarmayacak.

Telefon modelleri eskidikçe üreticiler de yazılım desteğini bir bir kesiyor. Bu kapsamda Google'ın yıllar önce satışa sunduğu Google Pixel 2 ve Google Pixel 2 XL model telefonlara olan yazılım desteği sona eriyor.

Android 11 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte Google Pixel 3 ve Pixel 4 serisi telefonlar güncellemeyi ilk alacak telefon olacak. Ancak Google Pixel 2 model cihazların alacağı son güncelleme de yine Android 11 olacak. Bu sürümden sonra artık Google Pixel 2'ler güncellenmeyecek.

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Güncelleme desteği kesildikten sonra bu telefonlara güvenlik için yama çıkarılmayacağından siber saldırılara ve internetten gelebilecek her türlü tehdide karşı da savunmasız olacak.

Bu nedenle bu modeli kullananların telefonlarını yakın gelecekte değiştirmeleri gerekecek.

Google Pixel serisi hiçbir telefonun ülkemizde doğrudan satışı bulunmuyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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