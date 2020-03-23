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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 23.03.2020 - 08:46,Son Güncelleme:/

Google, özel 'koronavirüs' sayfasını tüm dünyanın kullanımına sundu

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Google, özel 'koronavirüs' sayfasını tüm dünyanın kullanımına sundu
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Google, koronavirüse karşı bir süredir üzerinde çalıştığı özel sayfayı tüm dünyanın kullanımına sundu. İşte Google'ın gözünden koronavirüs salgınında son durum...

Dünya devi Google, koronavirüs salgınının günden güne dünya genelinde kötüye gitmesiyle birlikte bir süredir üzerinde çalıştığı platformu yayına sundu. Covid-19 araması yapıldığı zaman doğrudan karşınıza gelen özel sayfa, koronavirüsle ilgili son bilgileri içeriyor.

Koronavirüse karşı neler yapılmalı? Belirtileri neler? Korunma yolları nelerdir? Koronavirüsle ilgili en çok neler aranıyor? Arama trendleri günbegün ne yönde seyrediyor? Dünya genelinde koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı ve bu virüs nedeniyle hayatlarını yitirenlerin sayısı gibi bilgiler bu sayfada en güncel haliyle bulunacak.

Google, koronavirüsle ilgili hazırlanan bu özel sayfanın doğrudan Dünya Sağlık Örgütü dahil yetkili kurum ve isimleri kaynak olarak hazırlandığının altını çiziyor.

Google'ın hazırladığı koronavirüs haritasına https://google.org/crisisresponse/covid19-map adresinden ulaşılabiliyor.

Google, özel koronavirüs sayfasını tüm dünyanın kullanımına sundu

Google, bu konuda elbette yalnız değil. Pek çok şirket, koronavirüs özelinde çalışmalar yürütürken, son olarak Bing de arama motoruna ek olarak koronavirüs haritasını kullanıma sunmuştu. 

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