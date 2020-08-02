Google Nearby Share özelliği Chrome'da böyle görünüyor

AirDrop, Apple cihazları arasında kurulan ve kullanıcıların fazlasıyla sevdiği bir özellik. Apple ekosistemi arasında dosya transferini basitleştiren AirDrop, telefon, tablet ve bilgisayarlar arasında veri aktarımın hızlıca yapılabilmesini sağlıyor. Bunun için internet bağlantısının gerekmiyor olması ise bu özelliği oldukça kullanışlı bir hale getiriyor.

Aynı özelliğin Android'e geleceği bir süredir konuşuluyor. Nearby Share ismini taşıyan ve AirDrop'un Android alternatifi olarak görülen özellik, Android cihazlar arasında veri transferini kolaylaştıracak. Test aşamasında olan özellik, Android 6 ve üstündeki tüm sürümlerde sorunsuz çalışacak. Ancak Nearby Share'in çıkışı Android 11 ile birlikte olacak.



Türkçe'ye Yakın Paylaşım olarak geçmesi beklenen bu özellik, Bluetooth üzerinden çalışıyor. Sadece Android cihazlarla kullanımı sınırlı kalmayacak olan özellik, Chrome üzerinden dahi kullanılabilecek.

Yeni özelliğin bu ay içinde aktif olması bekleniyor.



