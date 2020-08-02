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Teknoloji
Haber Giriş: 02.08.2020 - 08:01,Son Güncelleme:

Google Nearby Share özelliği Chrome'da böyle görünüyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Google Nearby Share özelliği Chrome'da böyle görünüyor
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Apple cihazlarda uzun yıllardır bulunan ve dosyaların internet olmaksızın hızlıca transferine imkan veren AirDrops özelliğinin bir benzeri Google'dan geliyor. Nearby Share ismini taşıyan özellik Chrome'da bakın nasıl görünüyor?

AirDrop, Apple cihazları arasında kurulan ve kullanıcıların fazlasıyla sevdiği bir özellik. Apple ekosistemi arasında dosya transferini basitleştiren AirDrop, telefon, tablet ve bilgisayarlar arasında veri aktarımın hızlıca yapılabilmesini sağlıyor. Bunun için internet bağlantısının gerekmiyor olması ise bu özelliği oldukça kullanışlı bir hale getiriyor.

Aynı özelliğin Android'e geleceği bir süredir konuşuluyor. Nearby Share ismini taşıyan ve AirDrop'un Android alternatifi olarak görülen özellik, Android cihazlar arasında veri transferini kolaylaştıracak. Test aşamasında olan özellik, Android 6 ve üstündeki tüm sürümlerde sorunsuz çalışacak. Ancak Nearby Share'in çıkışı Android 11 ile birlikte olacak.

Google Nearby Share özelliği Chromeda böyle görünüyor

Türkçe'ye Yakın Paylaşım olarak geçmesi beklenen bu özellik, Bluetooth üzerinden çalışıyor. Sadece Android cihazlarla kullanımı sınırlı kalmayacak olan özellik, Chrome üzerinden dahi kullanılabilecek.

Yeni özelliğin bu ay içinde aktif olması bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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