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Teknoloji
Haber Giriş: 05.08.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Google Nearby Share nedir? Android telefonlara müthiş özellik

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Google Nearby Share nedir? Android telefonlara müthiş özellik
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Apple cihazlarda uzun yıllardır bulunan ve internet kullanılmadan cihazların arasında veri transferini mümkün kılan AirDrop'un Android alternatifi olan Google Nearby Share kullanıma sunuldu. Peki Nearby Share nasıl kullanılır? Hangi telefonlarda bu özelliği kullanabileceksiniz?

AirDrop benzeri kablosuz veri aktarım aracı olarak bilinen Google Nearby Share, Türkçe ismiyle Yakın Paylaşım, milyonlarca Android telefon üzerinden internetsiz, kablosuz ve hızlı bir şekilde veri transferini mümkün kılacak.

Bu özellik sayesinde Bluetooth, WebRTC ve Wi-Fi protokolleri üzerinden belirli mesafelerdeki cihazlarla dosya, resim, bağlantı vb. paylaşabileceksiniz. AirDrop'ta olduğu gibi kullanıcılara seçenekler de sunulacak. Kullanıcıların hangi cihazlarla dosya transferinde bulunulacağına dair üç seçenek var: Herkes, bazı kişiler ve gizli.

Google Nearby Share nedir Android telefonlara müthiş özellik

Android 6 ve üzeri işletim sistemine sahip olan tüm telefonlarda kullanıma sunulan özellik bugünden itibaren Samsung ve Google Pixel telefonlarda aktif hale geldi. Ancak kademeli şekilde diğer telefon modellerinde de bu özellik boy gösterecek.

Böylece bir arkadaşınıza fotoğraf, video gibi paylaşımlar yapmak istediğinizde internete ihtiyaç duymadan dosya transferini kolayca yapabileceksiniz.

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